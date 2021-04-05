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Туризм

«Псковско-Карамышеское ожерелье»: псковский искусствовед разработала уникальные турмаршруты

05.04.2021 14:09|ПсковКомментариев: 0

В продолжение темы о перспективах развития туризма в Псковском районе, начатой сегодняшней публикацией «Псковское Мелетово: невозможно развидеть», Псковская Лента Новостей предлагает вашему вниманию статью кандидата искусствоведения Тамары Шулаковой. Она разработала целый пакет возможных туристических маршрутов, захватывающих Псковский и соседний, Порховский район.

 

                                             «…В Карамышевской волости помимо церкви (Успения?) отсутствуют туристические объекты, которые представляют большой интерес для туристов…»

(Из ответа комитета по туризму Псковской области автору статьи, март 2021 года)

Предлагаем возможные варианты самых знаковых, брендовых для всей Псковской области маршрутов, турмаршрутов по Карамышеской волости Псковского района, отсутствие которых  представляется большой ошибкой. Отмечаем, что это первый, эскизный вариант турмаршрутов по Карамышевской  волости и близлежащим районам Псковской области, (соединенными прекрасными дорогами), может и должно быть гораздо больше.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Маршрут №1

«Мелетовский ансамбль - шедевр искусства  древнего Пскова»

 Псков - Мелетово - Псков

Основной объект показа - звездный по своей славе и художественным достоинствам храм Успения  с фресками 1465 г.  – абсолютной вершиной древней псковской школы. Храм находится на реставрации, осмотр фресок пока невозможен, но туристы увидят великолепный архитектурный ансамбль, в котором заглавную роль играет блистательная, истинно псковская по архитектуре,  церковь Успения, услышат рассказ о шедевре зодчества и особенностях псковского храмостроения и реставрации великого храма.  В этом  удивительном по красоте пейзажа и творений рук человеческих  месте, рядом с Успенским храмом  возведен в рубежном  для России  1914 году замечательный храм в во имя Святой Троицы, празднично-нарядный, «русском  стиле». 

Гости услышат рассказ и о старинном некрополе, где похоронен Николай Казимирович Богушевский (1851-1891), Действительный член Императорского  Русского и Московского археологических обществ, Псковского Археологического общества, Почетный член Дерптского университетского общества,  Британского королевского общества, вице-президент Британского топографического общества, покровитель Лейпцигского этнографического музея, первооткрыватель Мелетовских фресок и в поздние свои годы - священник  при любимом храме.

Замечателен по красоте ансамбль   с храмами на холме, великолепны виды всей «Мелетовской засады» - старинного пограничья Псковской вечевой республики.

Маршрут №2

Псков - Мелетово - Карамышево -  Псков 

Мелетово, обзорная экскурсия по  истории и архитектуре с последующим  переездом в с.Карамышево. Церковь И.Кронштадского. Культурно-исторический Центр в с.Карамышево.

На территории Карамышевской волости (включает 185 населенных пунктов) Псковского района находятся объекты, имеющие высокий туристско-рекреационный потенциал, эффективное использование которого могло бы способствовать культурному и социально-экономическому развитию региона.

Связующим звеном всех точек показа достопримечательностей Карамышевской волости является Культурно-исторический Центр в с.Карамышево, включающий библиотеку, этнографические выставки, лекционную зону, Музейную комнату «Русская изба» с центрообразующей экспозицией «Мелетовские фрески», уникальным мини-Музеем Фрески.

Рассказ о главной художественной ценности Псковской земли – лучшем ансамбле фресковой живописи  1465 года, храме Успения Богоматери в. с. Мелетово. Мелетовская Успенская церковь с росписями 1465 г.– действительно шедевр из шедевров,  настоящий «GRAND ART» вершина псковской школы, загадка и завет потомкам от мудрых предков, редчайший по красоте и глубине ансамбль, настоящая Сикстинская капелла Пскова. 

Однако увидеть ее фрески сейчас невозможно. Культурно-исторический Центр в с.Карамышево решает эту задачу созданием базы цифровых копий фресок и авторских работ известных художников, долгое время копировавших знаменитый ансамбль. Этот давно известный в мировом музейном деле путь к познанию и пониманию памятников, практически впервые применяется так последовательно и системно в основной экспозиции, а не временной выставке, более того, именно  собрание копий фресок и является ядром, «изюминкой» Карамышевского культурного Центра. Опыт оказался очень интересным, востребованным, все группы, бывающие здесь, отмечают это как самое яркое свое впечатление, по сути,  личное открытие Мелетовских фресок, псковской ментальности.

Отдых и обед. Выступление фольклорного ансамбля «Карамышевские балагуры», обед. Предложение  по меню: местные блюда, приготовленные из экологически чистых продуктов,: отварная картошка, каши, винегрет, соленые и маринованные огурцы и помидоры, салаты из свежей и квашеной капусты, чаи на травах и т.д.)

Маршрут №3 

«Карамышевская волость -  родина 5-ти Святых»

Псков  Мелетово - Карамышево - Виделебье - Псков

Однодневный тур с посещением Мелетова, заездом в Карамышеский культурный центр и далее в  Виделебье, на родину трех знаменитых псковских святых: преподобного Ефросина (Елеазара) основателя Спасо-Елеазаровского монастыря, Никандра (Никона) Псковского, основателя Никандровой пустыни; Трифона Городецкого. В д.Виделебье осмотр замечательно своей подлинностью храма Николая Чудотворца ХVI века, где в детские годы молились эти святые, а также находится место захоронения родителей Никандра-пустынножителя.

В целом Карамышевская волость – родина 5  святых! В 2003 г были канонизированы Александр Любимов  и Владимир Двинский (священники Ильинской церкви Полонского погост /ныне д. Дворцы/, одни из первых на псковской земле священномучеников, пострадавшие в гонениях от богоборческой власти, начавшихся в 1918 г.

Маршрут №4 

Псков - Карамышево – Виделебье – Псков

Вариант предыдущего маршрута, без посещения Мелетова, но с обзорной экскурсией в Карамышевском Культурно-историческом Центре и акцентом на достопримечательностях Виделебья.

Маршрут №5 

«По святым местам»

Псков - Карамышево – Виделебье – Никандрова пустынь – Псков

Логическое продолжение предшествующих двух маршрутов, с посещением святыни Псковской земли-знаменитой Никандровой пустыни. Свято-Благовещенская Никандрова пустынь — православный монастырь в честь преподобного Никандра пустынножителя, расположенный на реке Демьянке  в Порховском районе.

Богатейшая история монастыря начинает отсчет от 1584 года и связана  с местом подвига преподобного Никандра, в крещении Никона (1507—1581), где он провел в молитве почти полвека, заслужив почитание и благодарную память всех псковичей , несмотря на разорение в безбожные годы, обитель возродилась в 2000г., украсилась новыми  храмами и сохранила чудодейственные святые  источники  во имя Апостолов Петра и Павла, преподобного Александра Свирского, преподобного Никандра пустынножителя и источник Иконы Казанской Божией Матери (называемый в народе «глазной» источник)

Маршрут №6

Псков – Карамышево – Виделебье - «Хилово» -Псков

Расширяя возможности показа достопримечательностей Карамышеской волости,  дополняем  разработанные маршруты главным рекреационным  санаторным центром Псковской области, знаменитым курортом «Хилово». Бальнеогрязевой курорт санаторий «Хилово» расположен на берегу реки Уза в Порховском районе.  Санаторий работает круглый год, рассчитан на 694 места. Благодаря первозданной природе санаторий считается одним из самых привлекательных на Северо-Западе.

Фото: Псковский облсовпроф

Это и одна из старейших здравниц России, основанная в 1865 году и связанная со многими старинными преданиями,  историей возникновения монастырей, целебных источников, подвигами святых. Изумительны церковные силуэты, широкие равнины, окаймленные лесами, множество небольших озер и извилистые реки.

Маршрут №7

Псков - Карамышево – Виделебье – Опоки – Псков

Однодневный  расширенный тур, от Карамышеских достопримечательностей через Виделебье  в Порховский район, в Опоки (дата  основания в.князем  Александром Невским 1239 г. ) Осмотр Городища, где   сохранились остатки древнего каменного храма, где в к.XIX века проводил археологические раскопки великий художник и знаток древностей Н.К.Рерих.

Великолепный и редкий на  псковской земле в своей барочной стилистике храм Благовещения был построен в 1772 году стараниями местного помещика Василия Ивановича Косицкого.  Весьма ценно и редкостно, что храм с тех пор ни на день не закрывался, не был разорен и  сохранил свое внутреннее убранство с  блистательным богато декорированным золоченой резьбой оригинальным иконостасом XVIII века!

Наконец, на старинным кладбище Опок находится фамильный склеп семьи Карамышевых - старинной дворянской фамилии, с которой связаны многие достопримечательности названной в их имя  волости.

Маршрут №8 

«По святым местам»

Псков - Карамышево – Порхов – Псков

(Маршрут предложен председателем комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Анатольевичем  Нэдиком, которого автор искренне благодарит!)

 В.А.Нэдик рассказал о том, что в «Порховской крепости на данный момент ведутся активные реставрационные работы. Благодаря финансированию в 142 млн рублей появилась возможность выполнить максимально полный объем: планируется, что к следующему году внешний облик крепости восстановят, и в Порхов поедут туристы. «Крепость является магнитом, и если мы поедем мимо, и Карамышево с Мелетово останутся за бортом, это будет провал в нашей работе», - подчеркнул Вадим Нэдик и предложил связать Карамышево и Порхов единым турмаршрутом.

Кроме того, он напомнил, что в 2022 году буду завершены и реставрационные работы в Мелетово. Есть надежда на то, что специалисты займутся и расположенным рядом с Успением храмом святой Троицы, который датируется 1914 годом. Поблагодарив митрополита Псковского и Порховского Тихона за активное участие в судьбе храма, Вадим Нэдик отметил, что усилия по возрождению Мелетово были предприняты вовремя. 

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Маршрут № 9  «Дворянские гнезда»

Псков – Карамышево - Зубово и Быстрецово – Псков

 «Дворянские гнезда» псковских помещиков Карамышевых, Фан-дер-Флитов, Назимовых (Зубово и Быстрецово Карамышеского района). История рода Карамышевых. Потомки славной фамилии. 

 Посещение памятников садово-паркового искусства в бывших дворянских усадьбах в деревнях.

Маршрут № 10 «Пикалиха –Карамышевская Красуха, место скорби»

Псков – Карамышево -Пикалиха– Псков

Маршрут памяти, воинской славы и скорби

Всего на территории волости 26 мемориальных комплексов, воинских захоронений. На погосте в Мелетове поставлен  «Памятник праведнице мира» псковской крестьянке Пелагее, которая спасла в годы оккупации  еврейского мальчика.

Трагической страницей военного времени стала судьба д.Пикалиха: в двухэтажном здании школы, в деревне, которая расположена в километре от Карамышева, 27 февраля 1944г. фашистскими карателями перед отступлением заживо были сожжены более 180 мирных жителей.

Это Карамышевская Красуха! …

Богатейший и древнейший Псковский  Карамышеский край должен быть представлен богатым и разнообразным, достойным  предложением на туристской карте нашей области, России и  мира.

Мы предлагаем здесь эскизный вариант только самых заглавных, очевидных,  со знаковыми, брендовыми по значению, памятниками,  маршрутов, с которыми давно следует и  познакомить всех желающих,  и наладить  пиар, турпотоки, и обучение экскурсоводов. Прекрасные дороги в большинстве случаев связывают эти объекты, а Культурно-исторический Центр в Карамышево  становится точкой отсчета для всех турмаршрутов, культурно-познавательных, экологических, релаксных, паломнических и иных, где все сервисные и культурно-познавательные запросы самых разнообразных  групп   туристов  имеют все возможности уже сейчас для прекрасного старта. Остается очень пожалеть, что профильный  Комитет по туризму Псковской области, чьей задачей является в том числе «…содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для их развития, определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности, формирование представления о Псковской области как о благоприятном для туризма регионе, а также осуществление поддержки и защиты российских туристов, туроператоров, турагентов и их объединений», считает, что «…в Карамышевской волости помимо церкви (Успения?) отсутствуют туристические объекты, которые представляют большой интерес для туристов…»

«Псковско-Карамышеское ожерелье» может и должно состоять разных туров, гораздо большего наполнения, чем наше, первое, эскизное предложение.

Сияющей  звездой в этом ожерелье   навсегда останется МЕЛЕТОВО.

Тамара Шулакова, кандидат искусствоведения

Источник: Псковская Лента Новостей
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