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Лауреат телевизионного конкурса «Золотой голос России» выступит в Пскове 8 марта

В Международный женский день, 8 марта, на уличной эстраде торгового центра «Максимус» в Пскове в рамках фестиваля «Весна XXV» с музыкальной программой выступит Кристина Евдокимова — лауреат всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Кристина Евдокимова завоевала звание лауреата первой степени на конкурсе «Золотой голос России», где председателем жюри была оперная певица Любовь Казарновская. Она также участвовала в гала-концерте в Большом Кремлёвском дворце.

Кроме того, Кристина Евдокимова является лауреатом первой степени Первого всероссийского конкурса патриотической песни и представляла Псковскую область в театре «Русской песни» с оркестром имени Юрия Силантьева. Она также была удостоена первой премии «Молодёжь Псковщины» в 2011 и 2015 годах в номинации «Искусство».

Кристина Евдокимова — лауреат многих других конкурсов и фестивалей (эстрадного и академического вокала) в разных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Смоленск, Тольятти, Владивосток и другие.

Мероприятие пройдет 8 марта в 13:00. Вход свободный.