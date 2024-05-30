Песни советского времени прозвучат на псковском концерте «Аккорды Победы»

В Псковской областной филармонии 8 мая пройдет концерт «Аккорды Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: ТКД
Праздничную программу, посвященную 80-летию со дня Великой Победы, представит Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области.
Зрители услышат знаменитые песни советского времени о Великой Отечественной войне, которые пела и продолжает петь вся страна - «День Победы», «Священная война», «От героев былых времен», «На безымянной высоте», «Синий платочек» и многие другие.