«Истфакт»: Подвиг островской комсомолки

12 декабря отмечается День памяти Клавдии Назаровой. Герой Советского Союза, руководитель подпольной комсомольской организации города Острова, простая пионервожатая стала символом мужества и примером самопожертвования в борьбе гражданского населения с немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественно войны. О Клавдии Назаровой, её подвиге и соратниках по сопротивлению рассказывает очередной выпуск проекта «Истфакт».
Программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и вышла при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова.