Новый выпуск проекта «Истфакт»: Освобождение Пскова в 1944 году

Программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и вышла при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова.

12 декабря отмечается День памяти Клавдии Назаровой. Герой Советского Союза, руководитель подпольной комсомольской организации города Острова, простая пионервожатая стала символом мужества и примером самопожертвования в борьбе гражданского населения с немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественно войны. О Клавдии Назаровой, её подвиге и соратниках по сопротивлению рассказывает очередной выпуск проекта «Истфакт».

«Истфакт»: Подвиг островской комсомолки

80 мгновений Года защитника Отечества

«Истфакт»: Последний киносеанс для оккупантов

Псковичи стали одними из первых участников конкурса рисунков «Ёлки Победы»

«Детская филармония» представит в Пскове концерт «Сквозь годы звучит Победа»

Фестиваль театрального искусства «Наследники Победы. В Себеж к Гердту» пройдет 20 сентября

Псковский музей открывает виртуальную выставку о подвиге летчиков 158-го авиационного полка ПВО

Книгу к 80-летию Победы «Мариино Стояние» презентуют в Пскове 12 сентября

Мультимедийный спектакль к 80-летию Великой Победы покажут в Опочке

Музей Победы предлагает псковичам увековечить фронтовые письма

Паспорт и юбилейную медаль вручили переехавшему в Псковскую область из Латвии ветерану

Велопробег из Пскова до Идрицы состоялся в честь победы в Великой Отечественной войне

«Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж». ВИДЕО

Более 300 реконструкторов примут участие в фестивале «Островский рубеж»

Борис Елкин: День освобождения Пскова — повод напомнить о памятных местах военной истории

Ветеранов с Днем освобождения Пскова поздравят индивидуально

Псков готовится к недельному празднованию Дня освобождения города

Уникальный железнодорожный состав Минобороны в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Единство в памяти. Сила в подвиге!»

Уникальный железнодорожный состав Минобороны прибыл в Псков. ФОТО

Псковские школьники смогут принять участие в создании светового шоу о Великой Победе

Планшетная выставка к 80-летию Победы проходит в псковской библиотеке имени Курбатова

Псковичи вместе со всей страной почтят память павших в годы войны минутой молчания

В год 80-летия Победы в Псковской области продолжается ремонт воинских мемориалов

Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию Парада Победы

В ВЛГАФК открылись мемориальные стенды, посвященные героям войны

Кубок Победы по шахматам остался в Пскове

Медальон псковского защитника Брестской крепости впервые представили в музее

День Победы в этом году особенный – Александр Козловский

Тематический вечер с краеведом Тамарой Вересовой прошел в Псковском филиале Университета ФСИН

Псковское УФСБ подвело итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой»

Псковский омбудсмен почтил память героев Великой Отечественной войны

Порядка 11 тысяч человек стали гостями спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове

За четыре дня псковский спектакль «Глядя в небеса» посмотрели более полутора тысяч человек

Два памятника-истребителя отремонтировали в Гдовском районе

Макет местности боев за Опочку создали юнармейцы

Историческую реконструкцию победного вечера 9 мая проведут в «Михайловском» в «Ночь музеев»

Поздравления с Днем Победы передали ветерану и Почетному гражданину Великих Лук

Жители Псковского района отметили День Победы народными гуляниями

Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» состоялся в Псковском театре драмы

Более 38 тысяч псковичей вышли на шествие «Бессмертного полка» в области

Семейный праздник ко Дню Победы прошёл в Детском парке Пскова

Псковский «Блошиный рынок» работал 9 мая на улице Ленина

Спектакль «Как Петрушка Гитлера победил!» прошёл в Пскове

Танцплощадка развернулась на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове

Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» прошёл в псковском Летнем саду

Армен Мнацканян: Парад войск - символ нашей гордости и памяти о героях

Выпущенную 9 мая 1945 года газету раздают на улице Ленина в Пскове

«Бессмертный полк» и праздничный митинг прошли в Новоржеве

Жители Псковской области исполнили песню «День Победы»

Дмитрий Белюков почтил память героев Великой Отечественной войны

Псков. Парад Победы

Сотни человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Пскове

Парад Победы и «Бессмертный полк» в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ

Борис Елкин: Пока мы чтим подвиг предков - Победа продолжается

«Бессмертный полк» шествовал в Великих Луках

В Пскове состоялось возложение цветов на могиле Неизвестного солдата. ФОТО

Михаил Ведерников: Только благодаря подвигу победителей мы живем в свободной стране

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» стартовал в Пскове

Александр Козловский: Мужество ветеранов — не только история, но и наша живая совесть и опора

Николай Козловский: Наш священный долг сегодня – сохранить память и правду о самоотверженной борьбе нашего народа

Александр Котов: В День Великой Победы мы особо остро осознаём нашу общность

Состоялся автопробег от могилы Александра Матросова в Великих Луках до деревни Чернушки

Накануне Дня Победы митрополит Матфей совершил панихиду по павшим воинам

На площади Ленина в Великих Луках состоялась репетиция парада

Маршрут патриотической экспедиции «Непокорённые» пройдет через Псковскую область

На домах семи Почётных граждан города Великие Луки установили именные таблички

Обелиск воинам Маншук Маметовой и Ибрагиму Сулейменову открыли в Невельском районе

Памятное мероприятие состоялось у братского захоронения в Острове-3

Премьера спектакля «Глядя в небеса». ФОТОРЕПОРТАЖ

Спецпроект «Пастырь. Защитники Отечества» запускает «ПЛН FM» в год 80-летия Победы

Первый показ спектакля «Глядя в небеса» проходит в Пскове

«Три мудреца»: Нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим? ВИДЕО

Семья из 89 человек приехала в Пушкиногорский район из Казахстана на могилу погибшего на войне родственника

Сотовые операторы предупреждают псковичей об отсутствии интернета 9 мая

В Пскове опубликована программа спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!»

В псковской филармонии начался концерт «Аккорды Победы»

На площадке «Кино» на улице Ленина в Пскове покажут парад Победы 1945 года

Траурный митинг прошёл в Пскове у Могилы Неизвестного солдата

Росгвардейцы почтили память защитников Пскова

Танцплощадка развернется на улице Ленина в Пскове 9 мая

Автопробег к 80-летию Победы стартовал в Пскове

Мобильный интернет ограничат в Пскове в День Победы

«Беседка»: О поисковой работе «Следа «Пантеры». ВИДЕО

Видеопоздравление ко Дню Победы подготовила Псковская епархия

В центре Пскова выгружают военную технику к параду Победы

«Открытый микрофон», буккроссинг и викторины устоят в Детском парке Пскова 9 мая

Не оставят равнодушными

День открытых дверей состоится в обновленной экспозиции псковского музея 9 мая

На мемориале в псковской деревне Ершово почтили память погибших красноармейцев

Торжественный вечер к 80-летию Победы прошел в драмтеатре Великих Лук

Псковские торговые комплексы приглашают на праздничные программы ко Дню Победы

Концерты для ветеранов провели во дворах Пскова

В Псковском филиале Университета ФСИН России прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине Великой Победы

Сотрудники «Экогрупп» убрались на мемориале в псковской деревне Выставка

Парад Победы состоялся в Великих Луках

Песни советского времени прозвучат на псковском концерте «Аккорды Победы»

Помощь Дому ветеранов оказал Юрий Сорокин в преддверии Дня Победы

Выставка к 80-летию Победы откроется в музее истории города Печоры

Студенты из 16 вузов страны помогают поисковикам в Себеже

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Радиомарафон «80 лет Великой Победы» состоялся на ПЛН FM. ВИДЕО

Знаменитые артисты озвучили письма времен Великой Отечественной войны

Дмитрий Яковлев: Волонтеры помогают на мероприятиях к 80-летию Победы от чистого сердца

Илианна Петрова: Атмосферу мая 1945 года воссоздадут на улице Ленина в Пскове

Торжественная церемония возложения цветов состоялась на Братском кладбище в Великих Луках

Билетов на спектакль «Глядя в небеса» в Пскове не осталось

Дмитрий Месхиев: 9 мая — не только военная Победа

«На земле, опалённой войной»: выставка к 80-летию Победы открылась в Полибино

Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы

Под светом Вечного огня. ИНФОГРАФИКА

Волонтёры помогли псковским участникам войны с уборкой квартир

Огненную картину «Родина-Мать зовёт!» зажгут в Финском парке в Пскове

Трансляцию парада Победы будут смотреть 67% псковичей – опрос

Фотовыставка главного редактора газеты «КурьерЪ» откроется 7 мая в Пскове

Программу к 80-летию Великой Победы опубликовал музей-заповедник «Михайловское»

Улицы Героев. ЛОНГРИД

Воинское захоронение отремонтировали в Новоржевском округе

Входную группу Братского кладбища отремонтировали в Великих Луках

Радиомарафон «80 лет Великой Победы» пройдет на ПЛН FM

Пламя памяти героев-локнянцев

Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы

«Музей Победы» открылся в псковском ТРК «Акваполис»

Полевая кухня и мастер-классы ждут гостей псковского «Бала Победы»

За сохранение исторической памяти в Псковской области школьник из Уфы удостоен региональной награды

На экскурсию-поход по Линии «Пантера» приглашает Пушкинский заповедник

Уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажу в Пскове 9 мая

Александр Котов: Вечный огонь горит во имя мира, завоеванного ценой огромных страданий

Присоединиться к акции «Бессмертный полк» псковичи могут онлайн

Михаил Ведерников: Мы в неоплатном долгу у поколения победителей

В Великих Луках прошло открытое первенство по муай-тай, посвященное Дню Победы

Урок мужества в преддверии Дня Победы провело псковское ФСБ

Вечный огонь вспыхнул в Локне

На парад Победы в Великих Луках можно будет войти только через контрольно-пропускные пункты

Проект «Из забвения в бессмертие!» поможет псковичам найти сведения о погибшем участнике Великой Отечественной войны

Памятный митинг прошел в деревне Грызавино Островского района

Репетиция парада проходит в центре Пскова. ФОТО, ВИДЕО

Парад в Пскове к 80-летию Великой Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как поступают с останками немецких солдат, рассказали поисковики «Следа «Пантеры»

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!». ФОТОРЕПОРТАЖ

«Была ложка с надписью Иося»: в «Следе «Пантеры» назвали способы определения личности поднятых бойцов

80-летие Победы в Великих Луках: афиша мероприятий

К акции «Полотно памяти» присоединились псковские профсоюзы

Книгу «Мы вернёмся с Победой» презентуют в Пскове 7 мая

Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы

Кого пустят на парад по пригласительным, рассказал глава Пскова

Росстат к 80-летию Победы представил мультимедийный проект «Цифры Победы»

Ветеранам Великой Отечественной войны в Псковской области перечислили выплаты ко Дню Победы

Ретро-фестиваль пройдёт в Пскове 10 мая

Любой желающий может написать «Олимпийский диктант», посвященный 80-летию Победы

Участникам ВОВ выплатят по 80 тысяч рублей к 9 мая

Михаил Ведерников предупредил о возможных перебоях в работе средств сотовой связи и навигации в Пскове 9 мая

Знак «Памяти безвинно погибших» установят у псковской деревни Монастырек

Блошиный рынок развернётся на улице Ленина в Пскове 9 мая

Фотофакт: Билеты в автобусах Пскова украсил логотип празднования 80-летия Победы

Выставки «Стена памяти» и «Победа глазами детей» открылись в псковском ГКЦ

Выставка «Победители» открылась в Никольском захабе Изборской крепости

Молодёжь Псковской области представила исследования о героическом прошлом родного края

Петербуржцы организовали велопробег по Псковской области в честь 80-летия Победы

В Москве заложили аллею в честь Псковской области — Родины Знамени Победы

Александр Седунов: Угроза фальсификации истории — в замалчивании

Борис Елкин: Празднование 80-летия Победы не закончится 9 мая

Спектакль-концерт «Глядя в небеса…» Псковский театр драмы посвятит юбилею Победы

СОБЫТИЕ: Памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН почтили память Михаила Минина

Пресс-конференция с Борисом Елкиным о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО

Централизованного салюта на 9 мая не будет — глава Пскова

В Пскове покажут спектакль фестиваля «Классика Победы. Память поколений»

Мероприятия ко Дню Победы провели курсанты для детей в печорском соцучреждении

Новый мурал патриотической направленности появится на Завеличье

Концерты и выставки пройдут в псковском ТЦ Fjord Plaza ко Дню Победы

Борис Елкин: Практика концертов под окнами ветеранов будет продолжена

Александр Борисов: «Диктант Победы» в 2025 году поставил рекорд

В Минцифры рассказали, сколько раз россияне позвонили на номер «1945»

День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля

Техническую готовность Вечного огня к эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне

День Знамени Победы в Идрице. ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликована программа празднования 80-летия Великой Победы в Псковской области

Невельский район принял участников военно-патриотического марафона по местам боевой славы

Обновленную экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открыли в Пскове

Дмитрий Белюков: Сегодня нас всех объединило Знамя Победы

Международный автопробег «По дорогам Победы» пробыл в Идрицу. ФОТО

Михаил Ведерников: Сохранение исторической памяти — одна из основных наших задач

Берёзовую аллею к 80-летию Победы заложили в «Михайловском»

Над памятником «Знамя Победы» в Идрице выступили «Русские Витязи». ВИДЕО

«Русские Витязи» вылетели в Идрицу

Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России

Стартовали памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице

Великие Луки накануне 80-летия Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдет в Псковской области

Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи

Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове

Четвертый общероссийский «Олимпийский диктант» будет посвящен 80-летию Великой Победы

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского

Псков встретит международный автопробег «По дорогам Победы»

Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь

Олег Савельев о героях Куньинского района и восстановлении памятных мест

«Гайд-парк»: Олег Савельев о Годе Великой Победы и догазификации в Куньинском районе. ВИДЕО

80-летие Победы: Псковская область готовится к масштабному празднованию

Останки найденного в Пушкиногорском районе красноармейца передали родственникам

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Лучшее праздничное оформление витрин к 9 мая выбирают в Псковской области

Стала известна дата и место проведения Бала Победы в Пскове

Международная конференция «На том стоим» стартовала в Пскове

«Русские Витязи» о своем полете над Псковом: У вас сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации

Около 3500 человек написали «Диктант Победы» в Псковской области

Защита работ конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится в Пскове 30 апреля

75 кустов сирени высадили в псковском сквере Пограничников

Марку к 80-летию Победы выпустили псковский музей и Почта России

Автопробег Псков-Самолва и «Диктант Победы» на Поле Ратной Славы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Псковские росгвардейцы приняли участие в «Диктанте Победы»

Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы

«Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве

Псковичам предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы

Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы»

«Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился

Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве

Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны

«Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля

Автопробег Памяти стартовал сегодня утром из Пскова в Самолву

СОБЫТИЕ: Торжественная церемония зажжения Вечного огня в деревне Ершово

Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле

Огненное сердце Ершово

Вечный огонь зажгли в псковской деревне Ершово

Флагштоки к 80-летию Победы установят в Пскове до 1 мая

Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове

«Кросс Победы» организовали сотрудники псковского УФСИН

Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы

«Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках

Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда

Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы

В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто»

Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоится в Великих Луках 24 апреля

Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН

Знак и ленту «Почетного гражданина Псковского района» вручили ветерану Евгении Назаретской

Активисты штаба 80-летия Победы в Псковской области запустили акцию по уборке захоронений

К 80-летию поселка Крипецкое

Более 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде на 9 мая

Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы

Сотрудники великолукского СИЗО-2 высадили липы на набережной реки Ловать

Проезд военной техники на параде в Пскове не планируется — губернатор

В Великих Луках опубликована программа конференции «За каждой спиною был свой Сталинград»

Флаги к 9 Мая украсили Ольгинский мост в Пскове

Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан

Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате

Имена нескольких красноармейцев увековечат в великолукской деревне Гвоздово до 8 мая

Николай Козловский: Великие Луки помнят свои корни, героев и историю

Знак «Почетный гражданин Псковского района» вручили ветерану Зинаиде Косьяновой

Бал Победы состоится 14 мая в центре города Пскова

Семи участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Великих Лук»

Научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове

К юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны

Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии

Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове

Великолукская конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» собрала 35 исследователей

В Великих Луках высадили сирень в рамках акции «Сад памяти»

Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы

Посвященный героям Великой Отечественной войны круглый стол прошел в Великих Луках

«Единая Россия» проведет в Псковской области международную акцию «Диктант Победы»

К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий

В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк»

Псковские спортсмены отожмутся почти 30 тысяч раз в честь годовщины 80-летия Победы

В Пскове наградили победителей школьной историко-краеведческой олимпиады к 80-летию Великой Победы

Конкурс клипов о Великой Отечественной войне расширяет географию

Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук

Ко Дню Победы в Псковской области раздадут около 100 тысяч георгиевских лент

Акция «Красная гвоздика» стартовала в Пскове

В Великих Луках утвердили порядок присвоения звания «Почётный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны

Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест

Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города

Украсить витрины и входные группы к 80-летию Победы предлагают псковичам

В Пскове ведется работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов

«Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО

215 ветеранов из Псковского района получили медали к 80-летию Победы

«Газпром» ко Дню Победы подключит к сетевому газу более 120 Вечных огней

Менее 60 участников войны в Псковской области получат выплаты ко Дню Победы

Благоустройство мемориала в Ершово объединило активистов Псковского района

Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы

Акция по уборке воинских захоронений стартует в Псковском районе 7 апреля

Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят в Великих Луках

231 свидетель Великой Отечественной войны проживает в Псковском районе

Наталья Федорова: Год защитника Отечества — показатель нашей внутренней сущности

На мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня

Трём жительницам Острова вручили медали к 80-летию Великой Победы

Региональный этап Гимнастрады в честь 80-летия Победы прошел в Пскове

Эстафету Победы передадут из Псковской области в Смоленскую 29 марта

Юбилейные медали вручили всем 215 ветеранам Псковского округа

Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале

Более чем двух ветеранов Великой Отечественной войны могут признать почетными гражданами Пскова в 2025 году

Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово

Два ветерана Великой Отечественной войны признаны почетными гражданами Псковского района

«Собственной персоной»: Александр Хлопков о Годе защитника Отечества и юбилее Победы. ВИДЕО

Александр Хлопков: Важно, чтобы дети общались с ветеранами

Александр Козловский: Псковская область основательно готовится к празднованию Дня Победы

Международный марш-эстафета «Наша Великая Победа» прибыл в Псков. ФОТО

Экскурсионную программу «Маршрутами Победы!» подготовил псковский музей

Передача эстафеты Победы состоялась в Пскове

Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы

Встреча «Русская литература и Великая Победа» прошла в Пскове

Более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»

Юбилейные медали к 80-летию Победы узникам концлагерей вручил Дмитрий Барабанов

Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы бывшей узнице концлагеря Ангелине Гавриловой

Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы

Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи

Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО

Псковские волонтеры центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти

Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе

Открыта регистрация на псковский Бал Победы

Вечный огонь в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы

Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь

Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы

В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы»

Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы

Геннадий Григорьев: Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали

Борис Елкин вручил псковичкам юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Владимир Кузь: Память о Победе объединяет общество и формирует национальную идентичность

В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы

Николай Козловский вручил медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану

«Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы

Бал к 80-летию Победы в псковской школе №2. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более трёх тысяч жителей Псковской области получат юбилейные медали к 80-летию Победы

Дмитрий Барабанов поздравил ветерана труда с 95-летием и вручил юбилейную медаль Победы

Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану в Острове

СОБЫТИЕ: Выставка «Крепость» открылась в Изборске

Свет и драматизм: чем поражает открывшаяся в Изборске выставка «Крепость»

Выставка «Крепость» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске

Передача эстафеты Победы на Кургане Дружбы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой

Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе

Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником

Бывшая малолетняя узница подарила псковскому губернатору экоковрик и попросилась на экскурсию в экотехнопарк

Губернатор вручил медаль к 80-летию Победы пережившей оккупацию псковичке

Михаил Ведерников вручил медаль единственному в Псковской области защитнику Ленинграда

СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы

Михаил Ведерников вручил медаль к 80-летию Победы бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Валентине Крючковой

Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области

Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках

В Великих Луках открылся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы

Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы

Псковские курсанты организовали лекции для школьников в честь 80-летия Победы

Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня

Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках

Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана

Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении