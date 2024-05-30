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Праздник хоровой музыки прогремит в Пскове 3 августа

Заключительный гала-концерт хоровой мастерской «Chorus XXI-Псков» для любительских взрослых хоров, организованный «Музыкальной камератой», пройдет в Пскове 3 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

На празднике гости и жители Пскова смогут:

Услышать лучшие произведения классической и современной музыки, которые не крутят по радио и ТВ.

Увидеть увлеченных людей и узнать, что можно профессионально и «вживую» исполнять сложнейшие композиции, выученные всего за 3 дня.

Концерт состоится 3 августа в 16:00 в концертном зале Детской музыкальной школы №2 имени Мусоргского (улица Красноармейская, дом 21).

В самом концерте примут участие:

Хор «Лад» центра творческого развития «Радость», Москова (руководитель И. Ю. Караванская);

Любительский хор Nota Bene студии хорового искусства «Радуга», Москва (руководитель А. А. Московчук);

Московский городской творческий коллектив Камерный хор Inspirante культурного центра «Вдохновение», Москва (руководитель Е. В. Кошкина).

Хор Terra Musica хоровой студии «Камертон» Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (руководитель А. Б. Смирнова).

Также хоровые коллективы исполнят произведения классической и современной музыки.

Вход на концерт для зрителей бесплатный.

«Chorus XXI» - уникальный музыкальный проект, цели которого: развитие дружбы и сотрудничества между хоровыми коллективами из разных регионов России, популяризация хорового пения среди детей и взрослых, формирование эстетических, духовных, моральных и нравственных ценностей. Концерты проекта состоялись в Москве, Обнинске, Тольятти, Ярославле, Костроме, Твери, Санкт-Петербурге, Выборге и Тихвине.