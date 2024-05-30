Праздник хоровой музыки прогремит в Пскове 3 августа

Заключительный гала-концерт хоровой мастерской «Chorus XXI-Псков» для любительских взрослых хоров, организованный «Музыкальной камератой», пройдет в Пскове 3 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
На празднике гости и жители Пскова смогут:
Услышать лучшие произведения классической и современной музыки, которые не крутят по радио и ТВ.
Увидеть увлеченных людей и узнать, что можно профессионально и «вживую» исполнять сложнейшие композиции, выученные всего за 3 дня.
Концерт состоится 3 августа в 16:00 в концертном зале Детской музыкальной школы №2 имени Мусоргского (улица Красноармейская, дом 21).
В самом концерте примут участие:
Также хоровые коллективы исполнят произведения классической и современной музыки.
Вход на концерт для зрителей бесплатный.
«Chorus XXI» - уникальный музыкальный проект, цели которого: развитие дружбы и сотрудничества между хоровыми коллективами из разных регионов России, популяризация хорового пения среди детей и взрослых, формирование эстетических, духовных, моральных и нравственных ценностей. Концерты проекта состоялись в Москве, Обнинске, Тольятти, Ярославле, Костроме, Твери, Санкт-Петербурге, Выборге и Тихвине.