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Ансамблевый концерт «Музыкальное наследие Франции» пройдет в Пскове 9 августа

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Музыкальное наследие Франции» состоится в субботу, 9 августа, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставил настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове Сергей Альхименок

На концерте выступят опытные и виртуозные петербуржские музыканты: органистка Александра Веткина, выпускница факультета искусств кафедры «Органа, клавесина и карильона» СПбГУ, выпускница факультета искусств по специальности «Историческое исполнительство на клавишных инструментах» СПбГУ, штатный органист Аннекирхе (Санкт-Петербург) и Александр Листратов (барочная виолончель), лауреат международных конкурсов, преподаватель «Барочной виолончели» и «Исторического камерного ансамбля» на музыкальном факультете Смольного института свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге.

В программе концерта «Музыкальное наследие Франции» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XIX веков: одного из самых известных французских композиторов эпохи барокко и виолончелиста Жана-Батиста Баррьера, французского композитора эпохи барокко и органиста-виртуоза Клода Бальбатра, выдающегося французского композитора и виолончелиста-виртуоза Жана-Луи Дюпора, пишущего в классическом стиле, и Луи Николя Клерамбо, выдающегося французского композитора и органиста эпохи барокко.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до мероприятия. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.