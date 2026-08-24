«Добророковый десант» из Пскова посетил фестиваль в Сясьстрое на Ладоге

Второе мероприятие в рамках акции «Добрый саппорт» в поддержку «Доброго рока» после форс-мажорной ситуации прошло в Сясьстрое на Ладоге, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

Фото здесь и далее: группа «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Участники сообщества «Добрый рок | Псков» вернулись из поездки, но опубликовали отчет с задержкой из-за отсутствия электроэнергии во многих районах Псковской области после ураганного ветра. В субботу малым «добророковым десантом» они посетили фестиваль «Сосновый фреш», который в этом году проходил, в том числе, в поддержку «Доброго рока».

Организаторам удалось реализовать мерч, раздать скромные подарки местной детворе, пообщаться с давними друзьями и обрести новых. «Все группы и исполнители фестиваля были по своему интересны. <...> Для города в 12 000 населения такой фестиваль, конечно, событие. Приветливые взгляды, народ у сцены, несмотря на дождливую погоду, отзывчивые люди, восторженные детские глаза — все как мы любим», — отметили в сообществе «Добрый рок | Псков» в сети «ВКонтакте».

Организаторы поблагодарили все коллективы участников за выступления, особенно молодые дарования, администрацию Сясьстроя за поддержку таких мероприятий и главного организатора фестиваля «Сосновый фреш» Павла Петрова, который является участником группы «Питералитература», выступившей у «Доброго рока» в этом году в пятницу.

«Это уже второй движ «Доброго саппорта». Первый был в Питере. Теперь вот Сясьстрой на Ладоге», — добавил директор летнего фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Напомним, в этом году работу фестиваля остановили из-за боеприпаса, который обнаружили в 15–20 метрах за пределами площадки в палкинской деревне Слопыгино.

Андрей Семенов предположил, что боеприпас откопали «черные копатели» из земли и бросили его незадолго до начала фестиваля. По его словам, осколочная мина такого калибра поражает лежащие цели в радиусе не менее 25 метров, полностью уничтожает ростовые цели в радиусе 60 метров, а отдельные осколки разлетаются на расстояние до 200–250 метров.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)