Концерт-посвящение Элле Фицджеральд пройдет в Пскове

28 августа в Пскове пройдет концерт-посвящение Элле Фицджеральд, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Участниками концерта станут тромбонистка и вокалистка Анастасия Джаззи и ее джаз-квартет. В программе — «вечнозеленые» стандарты: Mack The Knife, A Tisket A Tasket, Summertime и другие шедевры в оригинальных аранжировках.

«Восходящие звезды российского джаза перенесут вас в чарующую атмосферу концертов первой половины XX века, когда голос Эллы Фицджеральд царил над миром, а джаз был полон лоска и энергии биг-бэндов. Анастасия Джаззи — талантливая тромбонистка и вокалистка, победительница 2-го сезона проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура». Ее творчество отмечено признанием коллег и множеством наград», - отметили в дирекции.

Начало в 19:30.