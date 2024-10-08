Сцена / Новости

Стало известно, куда уехал молодой дирижер псковской филармонии Александр Антонов

Второй дирижер Псковской областной филармонии Александр Антонов был вынужден уехать в родной регион, сказал дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в рамках пресс-конференции 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На фото: Александр Антонов

«По заключенному соглашению Александра Антонова направили обучаться в консерваторию Петрозаводска. По окончании консерватории он должен отработать у себя на родине несколько лет. К сожалению. Просто у человека такие обстоятельства, он уехал к себе на родину и там обязан несколько лет пробыть», - сказал Алексей Репников.

Он выразил надежду, что в свободное время Александра Антонова получится привлекать в Псковскую область.

«Я надеюсь, что как-нибудь он будет высвобождаться. Может быть, мы его будем сюда привозить, потому что в целом о нем очень хорошие всегда слова люди говорили. Хороший дирижер, хороший музыкант», - добавил Алексей Репников.

Напомним, Александр Антонов приехал в Псков в прошлом году из Санкт-Петербурга и стал вторым дирижером Псковской областной филармонии и руководителем ансамбля «Псков».

Ранее сообщалось, что в Псковской областной филармонии начнет работать другой дирижер из Петербурга Сергей Семишкур. Он является солистом оперной труппы Мариинского театра.