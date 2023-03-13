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Елена Обухова: Я приглашаю лучших вокалистов нашего города на «Живое пушкинское слово»

Педагог по вокалу Елена Обухова, обладательница звания «Душа земли Псковской», лауреат премии правительства РФ имени Луначарского за значительный вклад в развитие культуры, станет наставником открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово» для вокалистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото предоставлено Псковским театром драмы

Елена Обухова точечно обратилась к музыкальным руководителям и вокалистам Пскова: «Я адресно, как снайпер, выстреливаю, приглашая лучших вокалистов нашего города украсить гала-концерт. Любимый мой Псковский район, пусть такие солисты, как Ирина Рогова (Писковичский дом культуры), Ольга Шалабодова (Тямшанский дом культуры), а также Мария Михайлова и Светлана Лапаева примут участие в нашем конкурсе. Я обращаюсь к руководителям: Марине Каркиной, Светлане Дмитриевой, Наталье Широковой (руководитель ансамбля "Карамелька"), чтобы их ученицы приняли участие в нашем конкурсе. Елена Портнягина, твой серебристый голос украсит наш фестиваль! Лиза Матрешка, Аня Самсонова (группа "Красивая"), Елена Усольцева и ансамбль "Город детства", солисты ГКЦ Артур Сухарев, Артем Морозов, ансамбль "Будимир", велкам! Слава Рахман, я думаю, ты напишешь замечательную песню на стихи Пушкина».

Однако организаторы подчеркивают, что наряду с опытными вокалистами, поучаствовать в конкурсе могут все желающие. «Даже если вы не имеете музыкального образования, но ваша душа поет – милости просим к нам на фестиваль, – подчеркнула Елена Обухова. – Моя страница “ВКонтакте” открыта: пишите личное сообщение, звоните по телефону, я с удовольствием с вами пообщаюсь и помогу вам!».

В двух номинациях (декламация и вокал) также будет деление на две категории: 1) студенты творческих специальностей, артисты любительских студий; 2) участники без профессиональной подготовки.

Наградой для победителей, кроме выступления перед многочисленной публикой, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А.С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, здесь>>>

Прием заявок уже стартовал и завершится 7 июня в Пскове и 5 июня в Великих Луках.

Узнать более подробную информацию можно на официальной странице конкурса. Также новости конкурса будут публиковаться в соцсетях Псковского отделения СТД, Псковского и Великолукского драматических театров.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».