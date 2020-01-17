Сцена / Спектакли

Ждем общения с залом на уровне души и сердца - Мигель Паласио, автор и ключевой исполнитель литературно-музыкального спектакля «Я - Федерико Гарсиа Лорка»

13 февраля в 19.00 в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина состоится уникальная постановка «Я - Федерико Гарсиа Лорка», соединившая в себе несколько жанров. Этот проект готовится совместно с Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга.

Автор идеи, сценария и ключевой исполнитель - Мигель Паласио, исследователь жизни и литературного наследия великого испанского поэта, доктор теологии (ThD), руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре, советник генерального директора Библиотеки иностранной литературы (Москва).

В преддверии премьеры в Пскове мы поговорили с Мигелем о преимуществах смешанного происхождении, о предпочтениях в искусстве, о любви к творчеству Лорки и многом другом.

- Мигель, расскажите немного о себе. Каким образом человек с испанским именем живет и работает в России?

- Мой отец, Хайро, – колумбиец, а мама, Наталья, – русская, москвичка. Отец в 1970-х годах окончил медицинский факультет московского Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов), потом там же учился в ординатуре. Во время учебы он познакомился с моей мамой. Так что я – коктейль двух цивилизаций, латиноамериканской и евразийской, хотя сам считаю себя человеком русской культуры. Такое смешанное происхождение помогает мне в моей работе, которая долгое время касалась церковной дипломатии и духовного образования, а сейчас – культуры и просветительских проектов, в том числе международных.

- Какой вид искусства Вам ближе – театр, музыка, кино?

- На самом деле мне ближе всего литература – художественная, историческая, биографическая, мемуарная. А из перечисленного Вами - театр. Хотя посещаю я театр не часто - только когда есть соответствующий настрой. Вот недавние новогодние каникулы выдались у меня театральными: я побывал на премьере оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в Большом театре, а также на спектаклях в других известных театрах - Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина и Московском академическом театре имени Вл. Маяковского.

- Россия и Испания – далекие и мало похожие страны. Что может быть общего между русской и испанской культурами?

- У России и Испании немало точек соприкосновения, и каждый, кто интересуется, размышляет о российско-испанском диалоге, – выделяет какие-то свои, близкие ему аспекты. Я бы обратил внимание на то, что наши страны, расположенные на двух оконечностях Европы – восточной и западной, являются полиэтническими и поликультурными государствами с сильным влиянием христианских традиций. Россия и Испания пережили нашествие и многовековое господство чужеземцев: татаро-монголов и мавританцев, оставившее заметный след в языке, архитектуре, изобразительном искусстве, литературе, музыке. О влиянии мавров на Испанию, на личность и творчество Федерико Гарсиа Лорки упоминается в спектакле – в частности, исполняется произведение Франсиско Тарреги для гитары «Воспоминания об Альгамбре». Конечно, нельзя не упомянуть схожесть характера двух народов: страстность, эмоциональность и открытость (правда, переживаемые больше внутренне, в отличие, скажем, от итальянцев, выражающих эмоции жестами и голосом).

- Чем Лорка интересен в современной России? Почему уже много лет этот испанский поэт остается одним из самых популярных в нашей стране иностранных авторов?

- Лорка, как истинный гений, одновременно очень национальный и универсальный поэт и драматург. Персонажи его лирики и театральных произведений – плоть от плоти испанские, но сюжеты, в которых они существуют, раскрывают разнообразную гамму чувств, эмоций, поступков и устремлений, близких читателям разных национальностей. А глубина, трагичность и философичность творчества Лорки делают его особо привлекательным и интересным для российского читателя. Кроме того, Лорке, скажем так, повезло с переводчиками на русский язык – такая удача выпадает на долю далеко не каждого зарубежного автора, особенно поэта (переводить поэзию крайне сложно, дословный перевод и вовсе почти невозможен – переводчиком передаются смыслы и образы, заключенные в тексте). Одним из первых Лорке дала русскоязычный голос великая Марина Цветаева. Лучшими, на мой взгляд, его переводчиками, его посланниками в России стали Анатолий Гелескул (поэзия) и Наталия Малиновская (проза).

- Как возникла идея написать такой необычный сценарий спектакля? Где он уже исполнялся?

- Лоркой я интересуюсь с юности. В Москве, в Библиотеке иностранной литературы, проводил посвященные ему литературно-музыкальные вечера, у меня вышло несколько публикаций о его биографии и творчестве. Федерико Гарсиа Лорка – мой любимый поэт, а также человек, которого, как мне кажется, я понимаю. Хотя, не спорю, мое видение его жизни и творчества весьма субъективное. Также меня занимают прошлое и настоящее культурных и духовных связей России с Латинской Америкой и Испанией. Мне захотелось рассказать обо всем этом, но в какой-то нетривиальной форме и так, чтобы затронуть общечеловеческие темы – дружбы, любви, творчества. Поскольку я люблю театр, то выбрал театрализованную форму подачи материала – сценарий разделен на действия и содержит достаточно много малоизвестных фактов. Говорить о Лорке без музыки немыслимо – это один из самых музыкальных поэтов в мире. Конечно же, невозможно обойтись и без чтения стихов. Таким образом, в действии участвуют рассказчик, актеры (они исполняют свои роли из-за сцены) и музыканты.

Идею проведения такого литературно-музыкального спектакля поддержала директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова. Большой интерес к проекту проявил ее заместитель Федор Романов – почитатель Лорки, согласившийся озвучить мужские роли в спектакле. Руководство капеллы подобрало замечательную творческую группу, в которую вошли чтецы, гитарист, пианист и вокалисты – с ними вместе мы и представим спектакль псковской публике. Премьера спектакля состоялась на сцене Санкт-Петербургской капеллы 29 сентября прошлого года. Через два месяца он был исполнен в Библиотеке иностранной литературы в рамках фестиваля испано- и португалоязычных стран, но уже с другими актерами и музыкантами.

- Что для вас важнее: добиться чего-то конкретного, какой-то эмоции, понимания смысла, точности исполнения от актеров и музыкантов или добиться от зрителя правильного понимания смысла конкретного действа?

- В спектакле «Я – Федерико Гарсиа Лорка», на мой взгляд, очень важно понимание всеми участниками тех смыслов и человеческих переживаний, которые заложены в сюжете. Творческой группе Санкт-Петербургской капеллы, безусловно, удалось этого достичь. Хотелось бы, чтобы у нас сложился диалог со зрителями. Наш спектакль – не просто рассказ, сопровождаемый музыкой, а нечто очень личное, сокровенное. Все мы ждем общения с залом на уровне души и сердца.

13 февраля, четверг 19.00 «Я – Федерико Гарсиа Лорка». Заказ и бронирование билетов на сайте театра.