В Пскове презентуют словарь о языковой дружбе России и Беларуси

Псковская Центральная городская библиотека имени Юрия Тынянова проведёт 17 апреля презентацию словаря «Перекрёстки и росстани», посвящённого вербальным взаимосвязям в русско-белорусском порубежье. Начало в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека имени Юрия Тынянова в Пскове

Словарь издали в Пскове ко Дню единения народов Российской Федерации и Республики Беларусь, который отмечают в апреле. Его авторами стали лингвисты и сотрудники научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Псковского государственного университета: Наталья Большакова, Людмила Воробьёва, Зинаида Митченко и Марина Муратова.

Близкородственные восточнославянские языки, территориальное соседство, общие исторические события объединают народы России и Беларуси. Но есть ещё одна особенность — этноконтактные территории, которые располагаются по обе стороны современной государственной границы. К таким зонам относится и псковско-белорусское пограничье — южные районы Псковской области России и северная часть Беларуси.

Название словаря «Перекрёстки и росстани» образно отражает идею пересечения и расхождения диалектных систем близкородственных языков — русского и белорусского. Из словаря читатели узнают о значении таких слов, как «памжа», «перебабить», «лунь», «страхар-бляхар».

Эти слова до сих пор используют жители порубежья. Словарь является памятником культуры и лингвокультурологическим источником, отметили в библиотеке и также добавили, что его материалы могут использовать в образовании, краеведческой и культурно-просветительской работе не только специалисты по этноконтактным территориям, но и все, кто интересуется вечно развивающимся народным языком.