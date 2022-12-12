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Премьерный показ спектакля «Пигмалион» состоялся в Псковском театре драмы

Премьера спектакля Дамира Салимзянова «Пигмалион» состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Комедийную мелодраму по пьесе Бернарда Шоу публика приняла с восторгом: в финале зал продолжительное время рукоплескал стоя.

«Легкий, чудесный, музыкальный спектакль. Очень красивые элегантные костюмы. Игра света! Искрометный юмор! Актеры потрясающие!» – оставили зрители отзывы в соцсетях.

Посетила премьеру и известная актриса Юлия Пересильд, режиссер спектакля «Каштанка» в Псковском театре драмы. В своих соцсетях артистка отметила игру псковской труппы, в частности, исполнителя главной роли Максима Плеханова – «просто любовь и восторг».

«Режиссера спектакля Дамира Салимзянова по праву считают одним из самых успешных российских режиссеров, работающих для широкой публики: в нише развлекательного театра Салимзянов находит место и для авторского высказывания, и для хорошего вкуса, и даже для интеллектуального парадокса», 0 отметили в драмтеатре.

Дамир Салимзянов – заслуженный артист и заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, главный режиссер Глазовского драматического театра «Парафраз», автор более ста спектаклей в российских и зарубежных театрах.

Музыка для спектакля специально написана известным российским театральным композитором Евгенией Терехиной. Автор сценографии и костюмов – Александр Стройло, заслуженный художник России, главный художник театра. Музыкальный руководитель спектакля – Елена Обухова, лауреат премии Правительства РФ им. Луначарского; режиссер-репетитор – Людмила Масленникова, педагог по пластике – Илона Гончар.

В главных ролях в спектакле: Максим Плеханов (профессор Генри Хиггинс), Александра Кашина (цветочница Элиза Дулиттл), Георгий Болонев (полковник Пикеринг), Андрей Кузин, заслуженный работник Сахалинской области (Альфред Дулиттл, отец Элизы), Ирина Смирнова, заслуженная артистка России (миссис Хиггинс, мать Генри).

Спектакль «Пигмалион» вошел в новогоднюю афишу Псковского театра драмы и будет показан 2 и 3 января. Узнать подробности и купить билеты можно в кассе и на официальном сайте театра.