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За четыре дня псковский спектакль «Глядя в небеса» посмотрели более полутора тысяч человек

На большой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина с 8 по 11 мая прошли четыре показа спектакля-концерта «Глядя в небеса…» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева. Спектакли прошли с аншлагами, зрителями театра в эти дни стало больше полутора тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

«Театр встретил юбилей Великой Победы музыкальным спектаклем, созданным специально к этой дате. День Победы – для меня и всех работников театра святой праздник, и мы были просто обязаны посвятить спектакль юбилею Победы. “Глядя в небеса…” для меня – это спектакль “со слезами на глазах”, это дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне и тем, кто защищает Родину сегодня. Из четырех показов один был бесплатным, на него мы пригласили ветеранов, детей войны, офицеров, бойцов СВО, вдов», – прокомментировал Дмитрий Месхиев.

Напомним, премьера музыкального спектакля театра к 80-летнему юбилею Великой Победы «Глядя в небеса…» посвящена светлой памяти солдат, павших в трудных боях за Отечество. Актеры и музыканты театра исполнили песни военных лет и другие музыкальные произведения, посвященные войне и Победе. Со сцены прозвучали солдатские письма, в основном написанные псковичами, и стихи.

Театр получил многочисленные благодарные отклики от псковичей.

«Такое сильное представление! Сердце останавливалось! Какая у нас мощная труппа. Зал плакал. Я плакала. Я бы даже сказала, что наш концерт был мощнее, чем тот, что по телевизору показывали 9 мая. Спасибо артистам!» – поделилась Екатерина Чеченкова.

«Спектакль, затрагивающий самые потаенные струны души! Восторг и слезы, печаль и радость – весь спектр эмоций. Наши артисты всегда на высоте. Когда люди так всецело отдаются искусству и погружают тебя в атмосферу скорби тех дней и великой радости Победы, патриотизма и огромной любви к своей Родине… Браво!» – оставила отзыв Марина Семенова.

8 мая премьеру посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Матфей, сенатор от Псковской области Алексей Наумец и другие официальные лица региона.

Кроме того, 9 мая Псковский театр драмы провел акцию «Бессмертный полк». Все сотрудники театра вышли к центральному входу с портретами своих родственников, которые сражались на фронте или помогали в тылу, и исполнили военные песни под аккордеон. Так театр встретил зрителей праздничного показа.