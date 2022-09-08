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Выставка пейзажей известного петербургского живописца откроется в Пскове

Галерея «Цех» приглашает псковичей посетить выставку пейзажей известного петербургского живописца, графика и модельера Сергея Бакина «Это было плаванье сквозь туман…» в пятницу, 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

«В работах, отобранных для выставки, соединяются несколько мотивов, определяющих творческую манеру художника. В первую очередь, это драматичные городские и прибрежные пейзажи, пространство которых слеплено необычайно фактурно, а сам воздух кажется плотным, насыщенным, одновременно скрывающим и проявляющим окутанные им объекты. Действующими лицами экспозиции выступают яркие как в цветовом, так и в характерном отношении персонажи: люди и здания, содержащие в себе тайну, не развернувшийся, но возможный сюжет. Эта атмосфера театральности, явленная в городском пространстве, становится предметом изображения в отдельной серии работ, посвящённых венецианскому карнавалу», - рассказали о выставке в театре.

Сергей Бакин родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил среднюю художественную школу при Академии художеств и отделение моделирования одежды Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной. Семь лет работал по специальности в Ленинградском Доме моделей одежды. Коллекции художника получили высокую оценку на международных показах в Германии и Франции. С 1990 года Сергей Бакин оставил карьеру модельера, сосредоточившись на живописи и графике.

Член Союза художников России, творческого союза (IFA), Санкт-Петербургского общества пастелистов, Французского общества пастелистов, лауреат конкурса Art du Pastel en France (2012), многократный лауреат международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Утонченность и виртуозность живописи Сергея Бакина, материальность и пластичность цвета и линии, их гармоничный ансамбль – вот главный сюжет того спектакля, который разворачивается внутри каждой работы художника», - отметили в театре.

Работы автора находятся в собраниях Государственного музея «Царскосельская коллекция» (Пушкин), в Музее изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск), Музея изобразительных искусств Архангельска, Музея современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), а также в частных коллекциях в России, США, Франции, Швеции, Англии, ФРГ и других стран.

Псковскому зрителю Сергей Бакин известен, в первую очередь, женскими образами, ставшими визитной карточкой художника. В начале 2022 года портреты танцовщиц, увиденных за кулисами Мариинского театра, были представлены в галерее «Дар».

«Архитектурные ансамбли едва угадываются в густой пасмурной мгле, они только способ обогатить фактурную и красочную структуру картины, составляющую ее главное содержание», – так отзывалась о пейзажах Сергея Бакина искусствовед Изабелла Белят, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа.

Открытие выставки в галерее «Цех» состоится 28 октября в 18:00. Выставка будет работать до 27 ноября. Галерея «Цех» открыта для посещения ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.