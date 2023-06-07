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Выставка муромского художника Андрея Неганова открылась в псковской галерее «Цех»

В театральной галерее «Цех» в Пскове работает последняя выставка уходящего сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

Автор работ, представленных в экспозиции, – до сих пор незнакомый псковичам художник из города Мурома. Все работы, находящиеся сейчас в галерее, принадлежат одному частному собранию: они были в разные годы приобретены Виктором Сиренко – художником и коллекционером современного искусства.

Открытие выставки художника привлекло внимание публики и профессионалов. Живопись Андрея Неганова своеобразна и на первый взгляд сложна для восприятия. Критики называют его создателем особого «сумеречного мира». Большинство работ художника темны по колориту и требуют пристального вглядывания.

«Работы художника производят сильное впечатление с первого взгляда. Особенно – темные полотна. Изначально они кажутся очень мрачными, но, когда начинаешь приглядываться, в глубине этого черного удается разглядеть множество разных цветов. И это завораживает», - сказала куратор галереи, искусствовед Марина Николаева.

«Андрей Неганов – мастер очень серьезный, глубокий и вдумчивый. Он показал нам другое направление: он поставил перед собой задачу понять, что такое предмет, цвет, пространство. Он погасил солнце, но от этого не стало темно, от этого проявилась суть вещей», - художник Эдуард Шарипов.

Выставка «По ту сторону цвета» будет работать до 10 июля. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.