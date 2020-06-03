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Реплика Донецкого: Следи за собой, будь осторожен

Криминальная хроника обычно скупа: 2 июня в собственной квартире по адресу: Псков, улица Труда, дом 16а обнаружен труп тридцатипятилетней женщины с признаками удушения в области шеи. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, в убийстве подозревается муж.

Житейские обстоятельства происшествия похожи на эпизод из бульварного чтива. Сорокалетний мужчина заподозрил неладное и решил проверить телефон своей жены, где и наткнулся на ее интимную переписку на сайте знакомств. Испытав приступ ревности, муж задушил жену голыми руками. Сейчас наверняка сожалеет о случившемся и раскаивается, но жену с того света не вернешь, да и собственная жизнь поломана: ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы. Не говоря уж о смертном грехе и суде Божьем.

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Подобные истории происходят когда угодно и где угодно, вспомним хотя бы про шекспировских Отелло и Дездемону, но на фоне самоизоляции этот сюжет неизбежно воспринимается как реакция на коронакризис. Есть прямые жертвы эпидемии, заболевшие и умершие, а есть как бы «косвенные»: они ни в какой статистике не значатся, но это не значит, что их нет. Потеря работы и доходов при необходимости платить по счетам, постоянный стресс, наконец вынужденное сидение в четырех стенах стали настоящим испытанием для многих людей. Возникли вполне понятные психологические проблемы, обострились конфликты и психические заболевания. Люди все разные: кто-то переносит трудности более-менее сносно, а кто-то готов лезть на стены, и любой пустяк способен спровоцировать эксцесс, подобный тому, что случился в Пскове на улице Труда.

По данным статистики, число случаев домашнего насилия в пандемию увеличилось в два с половиной раза.

Другим печальным следствием коронакризиса, по мнению адвокатов и психологов, станет резкая вспышка разводов.

Телеканал НТВ сообщает, что миру предрекают волну самоубийств из-за эпидемии COVID-19.

А кто подсчитает число неврозов, психозов, депрессий, панических атак? Всего этого могло и не быть, но вирус обрушил миллионы жизней. В Соединенных Штатах вообще невесть что происходит, самый настоящий бунт, бессмысленный и беспощадный, президент Трамп вынужден прятаться от погромщиков в бункере Белого Дома и перемещаться по окрестностям на вертолете. Повод к массовым выступлениям и погромам выглядит неправдоподобно, но целая супердержава стоит на ушах. А кто, в сущности, виноват? Он – неклеточный инфекционный агент, невидимый глазом паразит, соскочивший с летучей мыши и заставляющий страдать миллионы людей.

Внезапно выяснилось, что при всех своих технологических достижениях в экономике и медицине, всеобщей компьютеризации и пилотируемых полетах в космос, человечество беззащитно перед какой-то ничтожной неклеточной фиговинкой, все катастрофические последствия распространения которой пока даже не представляется возможным оценить. Подсчитывать глобальные убытки экономисты будут уже по осени, в ожидании второй волны эпидемии.

Приходится, отбросив спесь, признать очевидное. Человечество победило чуму и полиомиелит, но оказалось не готово к новой заразе. Все мы будто очутились в голливудской антиутопии, внутри фильма-апокалипсиса. Без хэппи-энда, с открытым финалом. Могли ли мы себе представить что-то подобное еще три месяца назад? Тут у кого хочешь крыша поедет. Поэтому, во избежание драм и трагедий не стоит лазать в телефоны своих близких.

Как пел Цой, следи за собой, будь осторожен. А потом взял и убился в ДТП, заснув за рулем…

Александр Донецкий