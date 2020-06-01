Происшествия

Пскович задушил супругу за переписку на сайте знакомств

2 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из квартир на улице Труда в городе Пскове тела 35-летней женщины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, мужчина 1980 года рождения заподозрил супругу в измене, прочитав ее переписку на сайте знакомств, и задушил, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Подозреваемый задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Расследование уголовного дела продолжается.