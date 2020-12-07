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Реплика Донецкого: Каникулы в коме?

Сегодня с утра в топе новостей - предложение депутата Госдумы, экс-руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко отменить длинные новогодние каникулы, дескать, они плохо отражаются на здоровье россиян, цитирую:

«Вы обратитесь в Институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января - это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. <…> Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем».

Онищенко допустил один выходной, 31 декабря, мол, все равно в этот день никто не работает, а дальше, весь январь, народ должен трудиться, дабы не нанести ущерба экономике страны.

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На, прямо скажем, неожиданную реплику депутата Онищенко отозвался в своем телеграм-канале ведущий телепередач о здоровье и любимец пожилых женщин, небезызвестный доктор Мясников, цитирую:

«Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно - грядущие всенародные новогодние праздники. Может быть, народный депутат спросит у народа, который его избрал: они согласны с его мнением?! О чем надо думать, чтобы в сегодняшней ситуации вот так провоцировать людей на недовольство? <…> Пассаж, что от длительных праздников страдает экономика <…> в нынешнем положении вещей звучит просто неумно. Он последний год где был?!».

Я сейчас намеренно столкнул эти две цитаты, от депутата Онищенко и доктора Мясникова, потому что какая первая реакция на высказывание Онищенко у любого нормального человека? Воспроизвожу: да, действительно! Интересно узнать, в какой реальности находится депутат Онищенко последний год? В параллельной? В галлюциногенной? Что у них там, в Госдуме, вообще происходит? Это как называется? «Маразм крепчал»? Мы все понимаем, профессиональная деформация, плохой характер, старческая деменция, но есть же у депутата Госдумы, в конце концов, помощники какие-то, которые могли бы объяснить бывшему врачу-эпидемиологу и, между прочим, академику РАН, что он, мягко говоря, «не в адеквате».

С другой стороны, вот эти «всенародные новогодние праздники как светлое пятно» от доктора Мясникова, это что? А сам доктор Мясников «в адеквате»? Потому что его «светлое пятно» с реальностью тоже как-то «не бьется». У нас в статистике заболеваемости «свечка» в почти тысячу случаев, за прошедшие сутки - под триста, министерство здравоохранения выступило за ограничение передвижения между регионами, а глава ведомства Мурашко за то, чтобы вводить «подобные меры и внутри некоторых субъектов федерации».

Страна на самом деле, в реальности, а не в фантазиях, садится на все более жесткие ограничения, как ты их не назови, карантин, недо-карантин, суть ситуации от этого не меняется. Вот буквально сегодня пришло еще одно подтверждение, извиняюсь за непарламентское выражение, «полной жопы», цитирую:

«Все спектакли и концерты декабрьской и частично январской афиши Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы имени Пушкина и Псковского областного театра кукол отменены. Такое решение принято в связи с продлением запрета на проведение культурно-массовых мероприятий с участием зрителей, - сообщила нам пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области. - Ранее приобретенные билеты можно сдать в кассы ТКД с полным возмещением денежных средств».

Все, приехали, то есть нас ожидают, пользуясь названием романа Фредерика Бегбедера, «каникулы в коме». Слово «кома» я употребляю здесь как метафору, синоним к слову «самоизоляция». Можно было бы согласиться с доктором Мясниковым: зимние каникулы для многих из нас и в самом деле оказывались «светлым пятном» посреди долгой и унылой зимы, особенно если есть деньги. В свое время долгие выходные действительно стоило придумать как своего рода «лекарство от депрессии», но… все это было до пандемии коронавируса. А сейчас, боюсь, эти самые каникулы способны загнать целые семьи в еще более жуткий депрессняк. Какая перспектива предлагается большинству населения? Выйти некуда, сиди целую декаду дома, впялившись в безнадежный экран телевизора? Да еще, допустим, без денег. Перспектива мрачнее некуда. Для многих все может закончиться комой уже отнюдь не в переносном смысле.

Так может, не так уж и не прав старик Онищенко? И раз уж власти запретили все, кроме работы, может, и вправду лучше пойти поработать?

Александр Донецкий