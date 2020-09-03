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Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян, поэтому от них необходимо полностью отказаться. Такое мнение высказал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января - это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране, - приводит его слова РИА Новости. - Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет».

Кроме того, длинные выходные плохо влияют на экономику, добавил Геннадий Онищенко.

«Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать», - заключил парламентарий.