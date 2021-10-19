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Блоги / Александр Савенко

Болезненные темы и неудобные вопросы

19.10.2021 17:06|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко. 

 

Здравствуйте! Как наверняка знают наши постоянные слушатели, программа «Гонки по вертикали» посвящена региональной политике. Многие годы неделя за неделей мы внимательно отслеживаем важнейшие события, анализируем процессы, фиксируем изменения и, разумеется, пытаемся заглянуть за горизонт, коснуться событий, которые только произойдут. Без этого никак — тут как в песне пелось, устроены так люди — желают знать, что будет. И вот сегодня мы начинаем выпуск именно с этого — есть у нас несколько таких, уводящих в будущее, тем.

Как стало известно накануне, члены федерального политкомитета «Яблока» в закрытом режиме подвели итоги выборов в Госдуму и обсудили задачи на будущее. Напомним, что партия набрала менее 1,5% на голосовании по спискам и таким образом не получила права на бюджетное финансирование. Неутешительные для «Яблока» итоги выборов федеральный политкомитет объясняет тем, что «партия стала объектом беспрецедентного давления»: получила «печать иноагента», «столкнулась со снятием кандидатов» и фальсификациями, об этом сообщил «Коммерсант» в статье «Яблоко» упало на внутреннего врага», с подзаголовком «Партия отстраняет от принятия решений адептов Алексея Навального». Исправлять положение Григорий Явлинский и Ко хотят с помощью ставки на собственных кандидатов и отказа от поддержки сторонников Навального. Как утверждается, членов партии, разделяющих и пропагандирующих чуждую идеологию, снимут с регистрации и отстранят от принятия решений. Таким образом, яблочники на федеральном уровне четко и жестко отмежевались от навальнистов.

Для каких-то региональных отделений партии всё это пройдет почти незаметно. А вот для псковского «Яблока» этот вопрос, вне всяких сомнений, очень болезненный.

Напомню, что часть псковского «яблочного» актива близка к сторонникам Навального, публично выступала в его поддержку, в начале этого года ходила на уличные акции, организованные сторонниками оппозиционера. И это, как мы знаем, в дальнейшем дало повод снять лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга и его однопартийца Николая Кузьмина с выборной дистанции. Тот же Кузьмин и замруководителя регионального отделения партии Дмитрий Пермяков выступали с публичной критикой федерального «Яблока».

Посмотрим, как в псковском «Яблоке» отреагируют на обозначенную линию. Псковская Лента Новостей уже обратилась за комментарием к Льву Шлосбергу, однако он отказался от обсуждения этой темы, заявив, что не комментирует публикации СМИ о решениях федерального «Яблока». Предположу, что если бы речь шла о каком-либо заявлении «Яблока» с осуждением «антинародного режима», Лев Маркович был бы первым, кто с радостью комментировал бы. Так или иначе, ждем официальных заявлений на этот счет и не исключаем, что в истории псковского «Яблока» возможны новые повороты.

Между тем итоги завершившейся избирательной кампании подвели на федеральном уровне и коммунисты. На минувшей неделе прошел съезд лево-патриотических сил — тут мое внимание привлекло выступление экс-первого секретаря псковского обкома компартии, бывшего депутата Госдумы Владимира Никитина. Отдав должное работе выборного штаба КПРФ, благодаря которой «вместо 43-х во фракции КПРФ в Госдуме стало 57 депутатов, а в региональных парламентах их число выросло со 158-ми до 264-х, Владимир Степанович тут же, в самом начале выступления, заговорил о неприятном.

Владимир Никитин: Это не та победа, которая нужна патриотическим силам. Думаю, нам надо почаще задавать себе неудобный вопрос: «Почему Ленин, создав партию через 14 лет привёл её к победе, а мы уже 28 лет топчемся на месте и радуемся 20 процентам голосов избирателей?

Ответ на этот неудобный вопрос член ЦК КПРФ порекомендовал искать в очерке Максима Горького «В. И. Ленин». Если уж совсем коротко говорить — надо соответствовать вызовам времени. После чего коммунист перешел к привычному для себя разговору о русскомыслящих марксистах и необходимости взять лучшее из отечественной истории, в том числе из истории ведической и имперской. Только так, по Никитину, и возможно вернуться на «обновленный социалистический путь развития».

Впрочем, вернемся к вещам более реальным. Всего неделя остается до того момента, когда в Пскове появится новый глава администрации города, ну или как его еще называют сити-менеджер. Уже без всякой приставки врио, то есть не временно исполняющий обязанности главы, а, так сказать, полноценный и полномочный. Как сообщалось ранее, конкурс на замещение должности главы администрации пройдет в конце октября. И тут следует напомнить, что этот пост стал вакантным после избрания прежнего сити-менеджера Александра Братчикова депутатом Псковского областного Собрания. Как вы знаете, в сентябре он победил в одномандатном избирательном округе №3 на Завеличье, вернулся в региональный парламент, где ранее работал десять лет с 2007-го по 2017-й. К слову, уже получил в новом созыве Собрания высокий статус — вице-спикера — председателя бюджетного комитета. Ну а сменщиком Братчикова на посту №1 в городской администрации стал Борис Елкин, член команды Михаила Ведерникова, в недавнем прошлом руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Для наших слушателей в таком развитии событий не было никакой неожиданности: уже достаточно давно мы сообщали со ссылкой на собственные источники, что всё будет именно так.

В настоящее время Борис Елкин исполняет обязанности главы городской администрации и идет на тот самый конкурс. Собственно говоря, никаких сомнений относительно того, кто станет сити-менеджером у большинства наблюдателей нет. Я напомню, что в конце сентября, когда Псковская городская Дума на своей сессии голосовала по кандидатуре Бориса Елкина при утверждении его на должность врио главы администрации, «за» высказались двадцать депутатов, «против» не выступил ни один народный избранник. Впрочем, повторения этих цифр почти наверняка не будет. Ибо, как стало известно, представленная в гордуме КПРФ выдвигает на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова своего кандидата - депутата Псковской городской Думы, руководителя муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированная служба» Сергея Федорова. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в региональном парламенте Петр Алексеенко в ходе круглого стола с участием руководителей региональных отделений политических партий в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 13 октября.

«Сейчас будут выборы сити-менеджера города Пскова, на бюро обсудили эту ситуацию. Уже предложена кандидатура Федорова Сергея Алексеевича — руководителя "Специализированной службы", который зарекомендовал себя хорошим хозяйственником, навел порядок в этой организации», - сказал гость студии. Петр Алексеенко выразил уверенность, что Сергей Федоров в случае избрания сможет навести порядок и в Пскове.

Отмечу, что псковские яблочники своего кандидата на конкурс не выдвигают. В ходе круглого стола в радиоэфире руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг сообщил, что депутат областного Собрания от партии Артур Гайдук будет в очередной раз вносить законопроект о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. 

К слову, оба участника сити-менеджерского конкурса — наряду с другими региональными политиками — такими как яблочник Лев Шлосберг, депутат Госдумы, теперь уже первый зампредседателя комитета по промышленности и торговле Александр Козловский, экс-депутат Госдумы Александр Васильев - попали в свежий выпуск обозрения политической активности на ПЛН.

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Наш штатный комментатор Господин Рейтингомер оценил активность участников сити-менеджерского конкурса со знаком плюс — что касается товарища Федорова, то тут отмечается, что псковские коммунисты не остаются в стороне от важного процесса и демонстрируют свой потенциал, ну а Борис Елкин получил плюс четыре за стрим как новую форму работы и завидную открытость. Напомню, что на минувшей неделе он опробовал новый для себя формат общения с горожанами – вышел в прямой эфир в Instagram - и во время обеденного перерыва, гуляя в Детском парке, отвечал на вопросы псковичей. Возвращаясь к теме сити-менеджерского конкурса в Пскове, повторюсь: большинство наблюдателей никаких неожиданностей не ждут. Считая, что тем, кто решил заявиться на конкурс, ловить особо нечего.

Х/ф «12 стульев»

Остап Бендер: Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни («12 стульев»).

Скорее, эксперты уже заглядывают вперед, в выборный 2022-й год, когда жители областного центра будут избирать новый состав городской думы. Эта кампания пройдет на фоне перемен, формирования новой команды муниципальных управленцев — команды Бориса Елкина, за этим мы продолжим внимательно следить — ну, и параллельно будем фиксировать как складывается формат взаимоотношений в муниципальном властном тандеме — уже в новом составе. Я напомню, что в Пскове по-прежнему действует двуглавая управленческая модель — помимо сити-менеджера, есть еще и глава города — по уставу это высшее должностное лицо муниципального образования. После того как в 2019-м этот пост покинул ныне председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский, во главе городской власти находится депутат Елена Полонская. Несмотря на то, что в историю взаимоотношений главы города Елены Полонской и врио главы администрации Бориса Елкина вписаны только первые страницы, наблюдатели уже успели отметить первые признаки напряжения. 

Х/ф «Афоня»

- Нету у нас еще всеобщей коммуникабельности («Афоня»).

По крайней мере, именно так многие расценили решение депутатов городской Думы отклонить протест прокурора города по поводу Устава Пскова. Напомню, что надзорное ведомство считает незаконными полномочия Думы по согласованию и назначению заместителей главы администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Продолжение этой резонансной истории последует в суде и будет сопровождать процесс подготовки к избирательной кампании следующего года. При этом вопрос, кто поведет единороссов Пскова на выборы — глава города или кто-то другой — пока остается без ответа. Подробнее эту тему осветим в ближайшее время на сайте ПЛН в одном из материалов цикла статей под названием «Поствыборный пасьянс». Публикации посвящены новому раскладу политических сил, который сложился после сентябрьских выборов в областное Собрание депутатов. Что изменилось по итогам главной избирательной кампании года? Кто выиграл, а кто проиграл? Каковы теперь доли влияния основных игроков — прежде всего, команды губернатора Михаила Ведерникова? И главное, что дальше – какие угрозы и вызовы стоят перед псковским политическим классом? Может ли оппозиция рассчитывать на реванш в следующем году, на выборах депутатов Псковской и  Великолукской городских дум? В этом будем разбираться вместе — не пропустите публикации на сайте ПЛН, в наших группах в социальных сетях и, конечно, в телеграм-канале Псковской Ленты Новостей.

Напоследок несколько слов про еще один проект ПЛН, также призванный фиксировать изменения в региональных политических и административно-хозяйственных элитах. Речь о традиционном проекте «100 самых влиятельных псковичей». Такие рейтинги мы вместе с экспертами составляем в конце каждого года, начиная с 2018-го. При том, что костяк списка остается неизменным (в том числе и первая пятерка — губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, митрополит Тихон, депутат Госдумы Александр Козловский и спикер регионального парламента Александр Котов) — вот при всем при этом каждый год мы фиксируем изменения — ротация происходит. Не сомневаюсь, что и свежий рейтинг, который еще только предстоит сформировать, не станет исключением.

Так или иначе, 1 октября мы объявили о начале работы над очередным, уже четвертым, рейтингом. Как и прежде, наш проект реализуется в несколько этапов. На первом — в течение всего октября — мы вместе с читателями составляем расширенный список претендентов. Свои предложения по кандидатурам может внести каждый читатель Псковской Ленты Новостей. В письмах в адрес редакции, в комментариях на форуме или в сообщениях в группах ПЛН в соцсетях необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения. В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выскажут свое мнение. Как и прежде, решающее слово станется за экспертным сообществом.

Результатом большой и продолжительной работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН итогового рейтинга. Я благодарю тех из наших читателей и радиослушателей, кто уже внес свои предложения по кандидатурам, и призываю всех, кто пока не прислал свои письма, поучаствовать в увлекательном процессе и в реализации проекта, направленного на развитие политической системы Псковской области. Мы ждем ваших писем и будем благодарны за дельные предложения.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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