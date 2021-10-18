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Политика

Прощай, Саша!

18.10.2021 23:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение общественно-политической жизни региона за неделю.

 

Как обычно по понедельникам, свои крайне субъективные оценки по пятибалльной шкале выставляет штатный комментатор ПЛН Господин Рейтингомер. Напомним, что он дает оценку не качеству работы политиков, общественников и прочих деятелей - наш правдоруб анализирует публичную активность и восприятие действий ньюсмейкеров в общественном пространстве.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом — ошибки, поражения и прочий негатив.

-5 Александр Васильев

Депутат Госдумы аж двух созывов, в 2011-м вытянувший свой счастливый билет, наконец-то сложил полномочия. Сделал он это так же тихо и незаметно, как вел себя в парламенте все эти десять лет. Никакого итога работы ожидаемо не представил. О пользе, принесенной избирателям, не рассказал.

Тем более нелепо выглядят несколько пафосных строк прощания Александра Васильева с ГД в соцсетях: «Прощай, Дума!» (так и представляю, что нижняя палата парламента отвечает разговаривающему с ней экс-депутату: «И ты прощай, Саша!»).

Если серьезно, то теперь уже бывший законотворец напоследок сообщил: мол, мы с помощниками прошли большой нелегкий путь, есть что вспомнить и рассказать потомкам. «Будем работать дальше. Надо применить полученный опыт на благо Отечества», - напыщенно заключил депутат. Впрочем, никакой конкретики не привел. Отвечать на вопросы журналистов о планах не стал. Отчего некоторым наблюдателям подумалось: уж не в никуда ли отправился депутат, запомнившийся разве что своими странными и нетривиальными заявлениями. Он то озадачивался такими «актуальными» вопросами, как, например, особенности системы проката самокатов в Варшаве или передвижение на «Тесле» в Гонконге, то задумывался об изобретении грибоискателя, а то и вовсе жаловался главе МВД на журналиста, посмевшего написать о нем, депутате, правду.   

Фото: страница Александра Васильева в социальной сети «ВКонтакте»

-4 Галина Неваленная

Депутат псковской гордумы, главный врач городской поликлиники получает оценку со знаком минус в связи с решением руководства облздрава направить в учреждение, возглавляемое Галиной Неваленной, оперативного управляющего. Контролировать деятельность поликлиники будет заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анна Митюшкина. Она будет являться оперативным управляющим до стабилизации обстановки в медучреждении. 

-3 Василий Осипов

Со строительством социального городка в Борисовичах, что под Псковом, всё не слава богу. Намедни прокуратура возбудила в отношении директора подрядной организации дело об административном правонарушении, по результатам его рассмотрения управление ФАС по Псковской области оштрафовало руководителя.

Надо ли напоминать, что это далеко не первый тревожный сигнал за время возведения социально значимого объекта для пожилых людей и инвалидов?! Еще в начале этого года планировалось сдать городок до конца 2021-го, теперь ставится задача закончить работы весной 2022-го.  Надеемся, что так и будет - усилия региональной власти дадут результат, однако пока ставим оценку со знаком минус псковскому вице-губернатору Василию Осипову, курирующему вопросы строительства.

-2 Сергей Аржаников

Председатель областного комитета по труду и занятости покинул пост, который занимал еще с 2000-х. По озвученной версии, кадровое решение принято в связи с «достижением выслуги лет на государственной службе». За вклад в развитие сферы труда Сергея Аржаникова поблагодарил сам губернатор Михаил Ведерников. И вручил ему  почетную грамоту.

Кто сменит Сергея Аржаникова, пока неизвестно - говорят, рассматривается несколько кандидатур.

Ни на что не намекаю, а просто напоминаю: несколько недель назад губернатор предложил занять пост заместителя председателя комитета по труду экс-депутату областного Собрания от «Справедливой России» Наталье Тудаковой. Кто бы ни стал руководителем - работы у него будет воз и маленькая тележка: про, мягко говоря, далекую от идеальной ситуацию на рынке труда Псковской области мы за последние месяцы писали не раз.

-1 Валерий Филимонов

Главу псковского управления МЧС торжественно проводили на пенсию. Церемония прощания со знаменем министерства генерал-майора внутренней службы Валерия Филимонова прошла на минувшей неделе в Пскове. В связи с уходом главного псковского спасателя сожаление высказывают многие - вставлю свои пять копеек и я. На правах политобозревателя посокрушаюсь, что генерал не пошел в этом году на выборы, а прогнозы такие делались еще совсем недавно. Впрочем, у каждого свой путь - не всем же спасателям идти по стопам экс-главы МЧС Сергея Шойгу... 

0 Юрий Михайлов

Опытный транспортник, экс-начальник городской колонны автобусного парка назначен новым руководителем «Псковпассажиравтотранса» - государственного предприятия, имеющего для региональных властей особое значение. По словам Юрия Михайлова, глобальных перемен с его приходом не произойдет. «Будем идти тем же путем», - коротко обозначил основное направление работы новый директор. Посмотрим, что из этого выйдет и куда теперь двинется автопарк. Тогда и определимся со знаком - пока ни плюса, ни минуса не ставим.

+1 Лев Шлосберг

Лидер псковского «Яблока» получает оценку со знаком плюс за активность в публичной сфере. Благодаря готовности оперативно прокомментировать актуальные темы общественно-политической повестки Лев Шлосберг засветился в ряде федеральных СМИ. А в Пскове политик принял участие в круглом столе в прямом эфире радио «Эхо Москвы», участники которого - руководители региональных отделений партий подвели итоги выборов и обсудили новый расклад политических сил.

+2 Сергей Федоров

Депутат Псковской гордумы от КПРФ, руководитель МКУ  «Специализированная служба» примет участие в конкурсе по замещению должности главы администрации Пскова. Решение будет принимать муниципальный парламент, где большинство отнюдь не у коммунистов, так что шансов победить и занять кресло сити-менеджера у товарища Федорова, скажем прямо, нет. Тем не менее ставлю псковским коммунистам, не остающимся в стороне от важного процесса и демонстрирующим свой потенциал, достаточно высокие +2. 

+3 Наталия Соколова

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области публично выступила в поддержку ряда инициатив, призванных обезопасить детей. Мы, уполномоченные по правам ребенка, ждем, что скулшутинг (вооруженное нападение внутри учебного заведения) на законодательном уровне отнесут к терактам, и в дальнейшем будет рассматриваться только так, сказала детский омбудсмен в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. При этом, по словам Наталии Соколовой, она не поддерживает идею того, чтобы школа «становилась укрепрайоном». «Я не за то, чтобы школу обносили колючей проволокой и вводили в ее штат вооруженных сотрудников. Это не решит проблему стрельбы, ведь проблема в головах!» - сказала уполномоченный по правам ребенка.

+4 Борис Елкин

Исполняющий обязанности главы администрации Пскова получает высокую оценку со знаком плюс за стрим как новую форму работы и завидную открытость. Напомню, что на минувшей неделе Борис Елкин опробовал для себя новый формат общения с горожанами – вышел в прямой эфир в Instagram - и во время обеденного перерыва, гуляя в Детском парке, отвечал на вопросы псковичей. Помимо прочего, было обещано, что администрация Пскова проработает вопрос отпугивания птиц в Детском парке. Также муниципальный управленец отметил, что по-прежнему актуален вопрос ремонта дорог и благоустройства парков. «Нам предстоит месяц субботников. Чем лучше мы уберем сейчас, тем меньше придется делать это весной», - добавил Борис Елкин. Кроме того, по его словам, администрация Пскова рассматривает вопрос увеличения финансирования на содержание города Пскова и его парковых зон.

+5 Александр Козловский

Депутат Государственной Думы от Псковской области избран первым заместителем председателя комитета ГД по промышленности и торговле.

Александр Козловский стал первым из представителей региона в нижней палате парламента, кто получил столь высокий пост - к тому же в одном из важнейших комитетов Госдумы. 


Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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