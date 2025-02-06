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«Квартал Мейера»: социальный детокс

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Люди приезжают сюда отдыхать, знаете ли, они ищут уединения, а этого не так легко достичь в наши дни»

Буквально через несколько месяцев в Пскове откроется новый гостиничный комплекс – «Квартал Мейера». Располагается он в историческом памятнике – бывшей канатной фабрике Мейера. Да, это тот самый объект в начале улицы Леона Поземского. Многие давно уже задаются вопросом, что же там будет – стройка за огороженной территорией идет не первый год, значит, должно быть что-то, по псковским меркам, масштабное. Так и есть. Сейчас расскажу и немного покажу – будут фото интерьеров и экстерьера, чтобы создать правильное понимание значимости грядущего открытия.

Сразу оговорюсь: это не рекламный текст, речь совершенно не о том, чтобы рассказать, какой классный тут гостиничный комплекс вырос на наших глазах. За «деревьями» всегда нужно видеть «лес», поэтому сразу будем переходить к серьезным обобщениям. Как это все правильно понимать.

Итак, «Квартал Мейера». Вероятно, все знают, что его строит псковский бизнесмен Николай Загоруй. Хорошо известны другие его проекты, прежде всего, «Двор Подзноева», «Простория». Что их объединяет? Наверное, то, что две бывшие «заброшки» (историческая и промышленная) были восстановлены из совершеннейших руин и стали важной частью жизни Пскова. Потому что очень хорошо восстановлены – внешне красиво, функционально внутри и на долгие годы. Именно такие объекты превращают унылую серую провинцию в современный удобный город.

Это дает основание предполагать, что «Квартал Мейера» станет важной вехой в развитии Пскова. Псковичам ведь не надо объяснять, как выглядела «Шпагатка» долгие постсоветские годы. Вроде бы самый центр города, исторический объект промышленной архитектуры, а без слез не взглянешь. Туда и ходить было в темноте страшно, а днем незачем. Т.е. в жизнь города, после многих лет забвения и упадка, возвращается интересная и, во многом, неизвестная даже местным жителям локация. Побывав на объекте, должен сказать, что именно из «Квартала Мейера» открывается, пожалуй, лучший вид на Псковский Кремль и внешние стены Довмонтова города. Псковичи, уверен, оценят, не говоря о гостях отеля.

«Шпагатка» Мейера до реконструкции (источник: Urban3p.ru)

Что еще надо правильно понимать. «Квартал Мейера» – это первый в Псковской области 5-звездочный отель. Многие псковичи, узнав об этом факте, скептически качают головой, мол, зачем? Не проще ли «трешку» было построить? Ведь дорого же будет. Наверное, недешево, но дело совершенно в другом. Отель же, в первую очередь, не для жителей Пскова, а для туристов. А современный турист бывает разный. В т.ч. разборчивый и притязательный, который не хочет и не будет останавливаться в «трешке». Главное – этот гостиничный комплекс выводит псковскую индустрию туризма на качественно новый уровень.

Давайте будем честными сами с собой. Псков – прекрасный исторический город. Но в плане туризма он всегда был провинцией. Город для однодневного визита – приехать, бегло осмотреть раскрученные достопримечательности на протоптанном экскурсоводами маршруте, ехать дальше. Как оставить туриста в Пскове хотя бы на 3-4 дня, а лучше на неделю? Решение этой стратегической задачи постоянно упиралось в объективную туристическую ограниченность Пскова. Как ни парадоксально, эту задачу, до некоторой степени, решает «Квартал Мейера». Следите, как говорится, за руками.

Что такое отель 5 звезд? В первую очередь, это знак качества и сервис максимально высокого уровня. Клиент 5-звездочного отеля не станет мириться с мелочами, которые постоялец «3-4 звезд», скорее всего, даже не заметит. Такой отель – это не только богатые интерьеры, но и высочайший уровень обслуживания, где персонал должен быть на шаг впереди желания постояльцев.

Кстати, о сервисе. Думаю, руководство проекта за эту сторону вопроса переживает больше всего. Не секрет, с сервисом гостеприимства в Пскове все еще не очень хорошо, есть, куда стремиться. Понимая этот нюанс, персонал будут набирать заранее – уже с 15 февраля. Делается это для того, чтобы сотрудники прошли обучение по специальной программе подготовки и были, в т.ч. ментально, готовы к этой работе. Так что желающие могут уже готовить резюме и с 15 февраля подавать заявки на открывшиеся вакансии.

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Второй аспект – набор услуг. Заселившись в такой отель, постоялец, образно говоря, попадает в уникальный самодостаточный мир. Многие, вероятно, станут его покидать исключительно по туристической необходимости, чтобы при первой возможности вернуться обратно.

Задумался на досуге, какая опция гостиничного комплекса будет востребована более других? Может быть, уникальный ресторан с акцентом на русскую кухню конца XIX – начала XX вв.? Или банный комплекс, в котором будет аж 8!! разных бань (кстати, сможете сходу назвать 8 видов бань? Я вспомнил русскую, финскую, турецкий хамам, римскую и японскую Фурако). Это все, бесспорно, важные составляющие «Квартала Мейера». Но не ради них гости города будут бронировать тут номера.

Главное преимущество этого проекта – прайвеси. Возможность абстрагироваться от окружающего мира. Социальный и цифровой детокс, если использовать современную терминологию.

Основной контингент нового отеля – богатые и успешные люди. Им, вероятно, Псков интересен и с туристической точки зрения. Но сюда они поедут, главным образом, ища убежища от мирской суеты большого города, от постоянного стресса, от жизни в сумасшедшем ритме. «Квартал Мейера» для таких людей – место для перезагрузки и перезарядки «батареек», с видом на реку и древний Псков. Пожалуй, это самая дорогая опция, потому что далеко не каждый отель может ее предоставить.

Давайте только сейчас выключим на время «пролетарскую ненависть». Включите рациональный прагматизм. Богатые и успешные – это самый привлекательный турист. Бедные студенты, расположившиеся на ночь в 16-местном номере хостела, сами по себе прекрасны. Но пользы городу от них, в общем, никакой. Для нас, псковичей, турист важен своей финансовой мощью и готовностью расставаться с нажитым непосильным трудом. Чем богаче турист, тем больше денег он оставит в Пскове – это, простите, аксиома. В этом смысле «Квартал Мейера» — еще и значимая инвестиция в экономику города, который постепенно, стараниями власти и социально ответственного бизнеса, превращается в интересный и заметный на туристической карте центр.

Что ж, полагаю, достаточно интриги и обобщений. Надо пару слов сказать о том, что же будет в «Квартале Мейера».

Во-первых, гостиничный комплекс состоит фактически из двух отелей. Главный корпус – это отель «Генрих», где будет 55 современных номеров высочайшего уровня от 38 кв.м, в т.ч. 3 почти безразмерных «президентских люкса». Все номера с видом на Кремль, а номера 1-го этажа имеют собственную террасу с видом на парк. Да, забыл сказать, на территории отеля есть собственный парк – он создан, как вы понимаете, с нуля.

Второй корпус — «Усадьба Трубинских» — восстановленные купеческие палаты 17 века с оригинальными интерьерами.

Излишне говорить про круглосуточное обслуживание, лобби-бар 24/7, сигарную и бильярдную комнаты, крытую парковку, зарядную станцию для электромобилей и массу других «мелочей».

Во-вторых, ресторан. Он называется «Правый берег», с панорамным видом на реку и Кремль. Планируется русская кухня в традициях начала ХХ века – звучит красиво, я, правда, не особо разбираюсь в исторических оттенках русской кухни. Так что нужно идти и пробовать. Тем более, что ресторан будет доступен для всех желающих, а не только для постояльцев отеля.

В-третьих – банный комплекс с лаконичным и исчерпывающим названием «Пар». Выше говорил, что будет 8 видов бань, кроме того бассейн, комната со снегом, тропический душ, дорожка Кнейпа, массаж и много чего еще. Тут хотя бы ради «банного просвещения» нужно посетить этот объект, чтобы выяснить, какие бани существуют, кроме всем хорошо известных.

Еще в «Квартале Мейера» будет зал событий и торжеств «1888» на 120 посадочных мест для различных мероприятий – также с видом на Кремль и выходом в парк.

Вот такой он – «Квартал Мейера». Без ложной скромности, очень крутой проект – подобного в Пскове еще не было. Для города он ценен тем, что возник, по сути, из руин. Николай Загоруй вернул к жизни очередную «заброшку», до которой руки не доходили на протяжении десятилетий.

И последнее. В Пскове этот проект уже вызвал определенный ажиотаж и обсуждение в широких и узких кругах. Многие сомневаются, что такой гостиничный комплекс будет экономически успешен в условиях Пскова. Мне по этому поводу сказать нечего, я совершенно ничего не понимают в гостиничном бизнесе, экономика современного отеля для меня сродни китайской грамоте. Но этим проектом занимается та же команда, которая подняла с нуля «Двор Подзноева» и сделала его одним из главных отелей Пскова. Так что я предпочту верить в успех.

А жители и гости Пскова смогут, наконец, увидеть результаты почти 8 лет непрерывной работы по восстановлению из руин и приспособлению промышленной исторической архитектуры под современный отель с максимально высокими запросами клиентов. Остается дождаться 1 июня – не позднее этого дня «Квартал Мейера» будет полностью открыт.

Константин Калиниченко