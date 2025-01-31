Туризм

Новый пятизвездочный отель в Пскове может открыться уже к концу весны

Новый пятизвездочный отель в Пскове, который расположится на улице Леона Поземского на месте бывшей канатной фабрики Мейера, могут открыть к концу весны. Об этом генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас контрольная дата для нас — 1 мая. Строительная, отделочная готовность, однозначно, — да. Некоторым сомнениям подвергаются поставщики, учитывая особенности сегодняшнего дня и параллельный импорт. С первого июня отель однозначно будет открыт», – рассказал Николай Загоруй.

С середины февраля уже планируется начало работы с кадрами для отеля, логистикой и печатной продукцией.

«Право быть членом команды нашего отеля имеет каждый, кто готов поставить себя на место гостя. Делать надо так, как бы мы хотели, чтобы сделали для нас. Мы гостеприимные хозяева. Не скрою, и сегодня мы уже принимаем резюме на участие в конкурсном отборе, но официально запускаем набор с 15 февраля», – уточнил генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании».

В подборе персонала отелю поможет Галина Анохина ‒ бизнес-тренер, эксперт-практик в ресторанной и гостиничной индустрии с опытом работы более 20 лет, основатель и генеральный директор «Лаборатории гостеприимства Галины Анохиной».

«С ней мы отрабатываем программу учебы, и с 15 марта сформируем список желающих учиться, заключаем с ними контракты и приступаем к учебе. Ну а в практическую плоскость, считаю, мы перейдем уже в апреле. Мы готовы работать и с новичками сферы, и с людьми, которые уже имеют образование и опыт», – заключил Николай Загоруй.

Напомним, шпагатная фабрика Генриха Мейера – памятник архитектуры начала XX века. Здесь располагалось по тем временам современное и рентабельное производство, которое господин Мейер продал за две недели до революции – перед отъездом из России. Во время оккупации Пскова немецко-фашистскими войсками к управлению предприятием вернулся сын бывшего фабриканта, который начал производить здесь английский шнур. В 1944 году Псков был освобожден, Мейер-младший бежал с отступающими немцами. Уже в конце XX века - в период перестройки - новые владельцы шпагатной фабрики предлагали потомкам Мейера выкупить предприятия, но те отказались. Производство и само здание пришло в упадок. В 2012 году научно-методический Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Псковской области одобрил проект реконструкции и приспособления здания фабрики для современного использования. Проект был разработан псковским филиалом ФГУП института «Спецпроектреставрация». Реконструкцией здания занимается ООО «Севзапинвест».