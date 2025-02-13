Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане завтрак
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
10 лет с правом переписки
Что будет с больницей и с нами?
Разукрасили
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Константин Калиниченко Публикаций: 362
13.02.2025 18:000 Презумпция виновности 06.02.2025 17:090 «Квартал Мейера»: социальный детокс 04.02.2025 15:180 10 лет с правом переписки 30.01.2025 17:492 Синдром беременной 10-классницы 28.01.2025 15:100 Краткий задачник для нового «мусорного» регоператора Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 06.02.2025 10:502 Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ  13.02.2025 14:091 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 06.02.2025 14:065 Назван средний размер зарплаты врачей псковской областной больницы 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
Блоги / Константин Калиниченко

Презумпция виновности

13.02.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

In dubio pro reo

(лат.: «В случае сомнения – в пользу обвиняемого»)

Сразу начну с цитаты.

«Российская судебная система не предполагает оправдательных приговоров. У нас не система США, когда обвинитель и адвокат представляют доказательства. У нас идет следствие, и если следствие приходит к выводу, что человек невиновен, тогда его дело просто-напросто прокурор не отправляет в суд. Нигде этого нет, у нас это есть».

Как думаете, кому принадлежат эти, отлитые в граните, мысли? Какому-нибудь радикальному диванному правоведу? Может быть, региональному силовику, например, следователю или прокурору, для которых обвинительный приговор – результат хорошо сделанной работы? Отнюдь. О том, что российский суд не предполагает оправдательных приговоров заявил председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга.

Оставим за скобками тот факт, что это заявление прямо противоречит Конституции РФ и уголовно-процессуальному кодексу, которые говорят о презумпции невиновности подсудимого. Правда, в таком случае придется предположить, что главный судья Красноярского края незнаком с основами юриспруденции.

Фото: inbusiness.kz/ru/

Но дело не в оценочных суждениях г-на Фуги. Статистика лучше любой судебно-медицинской экспертизы доказывает, что слова председателя Красноярского краевого суда не расходятся с истиной. За 2023 год, по данным Верховного суда, в России вынесли 0,25% оправдательных приговоров. В 2024 году ситуация не изменилась – свежие данные Судебного департамента при Верховном суде таковы – 0,26% оправдательных приговоров. Соотношение осуждённых и оправданных — 314 к 1.123. Позволю привести спортивную аналогию. Шансов быть оправданным в российском суде меньше, чем у ФК «Оренбург», занимающего последнее место в чемпионате страны по футболу, стать в этом году чемпионом России. Более того, суды первой инстанции худо-бедно в 2% случаев оправдывают подсудимого. Так и эти 2 жалких процента в апелляции превращаются в 0,25%. Другими словами, оправдательный приговор в России – статистическая погрешность. Случайность, эксцесс исполнителя.

Если вы думаете, что Псковский городской суд на этом угнетающем фоне выглядит исключением, то спеша вас разочаровать — он в тренде. Не питай иллюзий всяк сюда входящий. Процент оправдательных приговоров по уголовным делам на ул.Петровская, 24 оставляет подсудимому и защите только призрачные надежды.

Дело даже не в статистике, которая, конечно, красноречивее некуда. Обвинительный уклон российского уголовного правосудия – это уже вопрос идеологии. Основополагающая концепция, отступление от которой, судя по всему, является аномалией, которую тут же стараются исправить и вернуть сюжет в единственно верное русло. В связи с этим, есть ряд очевидных и крайне неприятных парадоксов.

Во-первых, такой подход просто стирает столетия развития цивилизации. Состязательное правосудие было уже в Древнем Риме, так что сами понимаете, в какую эпоху мы откатились.

Во-вторых, а зачем тогда вообще суд? К чему эти сантименты? Передали дело прокурору и отправили подсудимого «на костер». Чем-то подобным занималась святая инквизиция в эпоху развитого средневековья. Судопроизводство занимало минимум времени, никто, насколько мне известно, не имел оснований жаловаться на затягивание процесса.

В-третьих, должна же быть элементарная логика во всем этом. Послушать этого г-на Фугу из Красноярска, так получается, что виновен или нет, будут решать следователь и прокурор. У нас, бесспорно, много хороших следователей и прокуроров. Но немало и плохих, прямо сказать, некомпетентных. А многим чуть больше 20 лет – у них нет опыта жизненного, кругозор не сформировался. Это «следак» – вчерашний «зумерок» с соответствующим складом ума и мироощущением. Предположить, что эти люди безошибочно могут установить виновность гражданина, я, простите, не могу, это полностью противоречит формальной логике. Но так получается, что именно сторона обвинения сегодня вершит судьбу человека?

А где же в этом механизме судья? Не просто так к нему обращаются: «Уважаемый суд». Как правило, это человек с юридическим и жизненным опытом, кругозором и, согласитесь, более глубоким знанием и пониманием права. Он, что же, превращается в функцию просто для вынесения приговора?

Кстати, а как было с этим делом в СССР? Особенно интересно сравнить с эпохой сталинских репрессий. Вот, что у нас получается. В 1936 году народными судами было вынесено 10,9% оправдательных приговоров. В 1937-м – 10,3%, в 1938-м – апофеоз сталинского террора – 13,4%! Это я привел не для оправдания сталинизма, а для понимания глубины наших глубин. Справедливости ради, были т.н. «тройки», судившие политические дела, там почти не было оправданий. Но, если не было «политики», советский суд был не только «самый гуманный в мире», но и вполне состязательный, с заранее неизвестным результатом.

На минувшей неделе, как известно, вынесли приговор экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому. За 2 месяца до его вынесения прокурор Пскова Роман Хотченков в ходе брифинга высказал свое видение финала этого дела: «Мы полагаем, что приговор будет однозначно обвинительным. Во время предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база». Вероятно, доказательная база и правда была хороша собой, совершенна и гармонична в своей обвинительной чистоте. Вот только я думаю, г-н городской прокурор не хуже меня знает статистику и понимает: если уголовное дело передано в суд, там уж исход практически предрешен, фигуранту не отвертеться.

Не имею ни малейшего стремления умалить значимость работы следствия и прокуратуры – доказывание виновности является их прямой обязанностью. Но, как известно, errare humanum est – человеку свойственно ошибаться. Собственно, поэтому и существует суд. В задачу которого, насколько я помню, входит установление истины, а не формальное определение срока отсидки и строгости режима. Так, по крайней мере, меня учили на лекциях по праву, так я впоследствии сам учил студентов. И не слышал, чтобы в уголовно-процессуальном праве что-то поменялось с тех пор.

Главный вопрос, на который нужно получить однозначный ответ: осталась ли в России презумпция невиновности. Это, если кто не знает, принцип, согласно которому, человек невиновен до тех пор, пока не доказана его причастность к преступлению. Эту причастность, согласно российскому законодательству, может определить только суд, а не следовать, прокурор или общественное мнение. Никто не вправе обвинить человека до тех пор, пока приговор суда не вынесен и не вступил в силу.

Презумпция невиновности – это еще и вопрос сомнений в уголовном процессе. Все сомнения, согласно закону, трактуются в пользу подсудимого. Что абсолютно логично, потому как лучше ошибиться и оправдать виновного, чем сломать жизнь невиновному.

Также презумпция невиновности – это когда сторона обвинения является одним из равноправных участников процесса, а не вершителем судьбы человека. Обвинительный приговор может быть вынесен только на основе бесспорных доказанных фактов, а не на основании лишь передачи прокурором дела в суд и принятии его к производству.

Во всем этом нужно понимать одну простую вещь. Суд – это квинтэссенция общества. В правосудии, как море в капле воды, отражается состояние общественного здоровья. Есть ошибочное стереотипное мнение, что российское общество только одобряет «карательные наклонности» судебной системы. Мол «милиция зря не арестовывает», дела просто так ни на кого не заводят. Этакая «глебжегловщина» из «Эры милосердия» братьев Вайнеров. Но это категорическое заблуждение и подмена смысла. Качество правосудия не равно количеству обвинительных приговоров. В таком случае нам пришлось бы признать, что самым здоровым обществом в истории была Франция эпохи Якобинской диктатуры или Кампучия времен Пол Пота и Красных кхмеров.

И хороший, но, видимо, риторический вопрос: а как защищать себя в системе, где председатель суда считает, что факт передачи дела в суд является достаточным основанием для вынесения обвинительного приговора, а оправдание по уголовному делу, согласно статистике, является аномалией?

В завершение хотел бы сказать следующее. Обобщения всегда условны, а в отдельных случаях недопустимы. Мнение председателя Красноярского краевого суда – это лишь его частное мнение. Полагаю, многие псковские судьи – сильные юристы и объективные арбитры – в недоумении качали головой, услышав его искрометный спич об отсутствии состязательности в российском уголовном процессе. Я даже скажу, что статистика оправдательных приговоров Псковского городского и областного суда выше, чем в среднем по стране. Не настолько, чтобы впасть в юридический экстаз, но, как говорится, чем богаты. Поэтому давайте надеяться, что совершенно нездоровая ситуация начнет постепенно меняться. А каждый судья, в момент окончательных раздумий перед вынесением приговора, будет помнить латинское крылатое изречение и базовый принцип права: «Все сомнения – в пользу обвиняемого».

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего не хватает Пскову для развития туризма?
В опросе приняло участие 167 человек
13.02.2025, 18:200 Чем грозит долг за капитальный ремонт, рассказали псковичам 13.02.2025, 18:180 «Краски города»: 8 правил осознанного потребления 13.02.2025, 18:000 Презумпция виновности 13.02.2025, 17:590 Великолучанин сломал голень своему знакомому и оказался за решеткой
13.02.2025, 17:540 «Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас. ВИДЕО 13.02.2025, 17:520 Мошенники звонят псковичам под видом колл-центра областной больницы 13.02.2025, 17:380 Кота спасли пожарные из горящего дома в Гдовском округе 13.02.2025, 17:360 Интерактивная программа ко Дню защитника Отечества пройдет в Псковском кремле
13.02.2025, 17:270 Александр Козловский: С этого года в регионе стартует программа обновления детских садов 13.02.2025, 17:180 Вместе строить школу мечты: форум в Пскове собрал лидеров ученического управления 13.02.2025, 17:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 февраля 13.02.2025, 17:081 ФСБ обнародовала расширенную версию видео с задержанием террористов, готовивших теракт на вокзале в Пскове
13.02.2025, 17:020 Госслужбам РФ, операторам связи и банкам хотят запретить применять иностранные мессенджеры при общении с клиентами 13.02.2025, 17:020 «Дневной дозор»: Оправдал ли себя в России институт омбудсменов? 13.02.2025, 16:480 INTECH переехал на Яндекс 360 для бизнеса и теперь активно использует Мессенджер, Диск и Телемост 13.02.2025, 16:380 Замглавврача Псковского перинатального центра заключили под стражу на 2 месяца
13.02.2025, 16:340 «Беседка»: Глава управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО Юрий Чащин о трендах на алкогольном рынке. ВИДЕО 13.02.2025, 16:330 Книжные обложки работы Билибина, Бакста и Кустодиева готовят к показу в «Михайловском» 13.02.2025, 16:090 Теракт на псковском вокзале был призван вызвать панику среди граждан — Антон Минаков 13.02.2025, 16:060 В ГД внесли законопроект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде
13.02.2025, 16:050 Первое заседание организационного комитета Победы состоялось в Локне 13.02.2025, 16:030 Активные граждане помогают Росалкогольтабакконтролю по СЗФО в борьбе с контрафактом 13.02.2025, 15:590 В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 балла 13.02.2025, 15:580 В Псковской области с начала года отремонтировали 8 км железнодорожных путей
13.02.2025, 15:570 Авиаработы с использованием БПЛА в Псковском районе будут проходить до октября 13.02.2025, 15:490 Выставка о Мелётовской стенописи откроется в Пскове на следующей неделе 13.02.2025, 15:460 До -9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 14 февраля 13.02.2025, 15:290 Россия привлекает больше иностранцев — аналитики
13.02.2025, 15:110 В 2024 году погибло наибольшее число журналистов за последние 30 лет 13.02.2025, 15:100 Концерт академического хора «Ещё не вечер» пройдет в псковской библиотеке 13.02.2025, 14:550 10 законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание 13.02.2025, 14:520 За год Росалкогольтабакконтроль по СЗФО заблокировал 392 сайта с продажей алкоголя
13.02.2025, 14:440 Праздничный концерт в честь Сретения Господня пройдёт в Дно 13.02.2025, 14:360 В РФ с 18 февраля возможны короткие помехи телеприему из-за солнечной интерференции 13.02.2025, 14:321 Появились кадры подготовки теракта на вокзале в Пскове 13.02.2025, 14:300 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию
13.02.2025, 14:240 «Моя жизнь-сериал»: псковский блогер на «Приоре» не попала в ворота 13.02.2025, 14:091 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025, 14:051 Фотофакт: Опасный люк заметили в центре Пскова 13.02.2025, 14:031 Мобильное приложение для покупки качественного алкоголя посоветовали псковичам
13.02.2025, 13:590 Лекцию о блаженной Ксении Петербургской прочтут в Пскове 13.02.2025, 13:560 Роскомнадзор раскрыл число удаленного запрещенного контента в Сети в 2024 году 13.02.2025, 13:560 Миссис Псков 2024 стала почетной гостьей фестиваля красоты в Самаре 13.02.2025, 13:420 Разукрасили
13.02.2025, 13:400 До 3 лет лишения свободы грозит псковичу за неоднократное пьяное вождение 13.02.2025, 13:380 Централизованная библиотечная система Пскова обновила свой сайт 13.02.2025, 13:320 Воспитанницы «Бригантины» победили в первенстве Псковской области по волейболу 13.02.2025, 13:300 Фестиваль воркаута организуют в Пскове
13.02.2025, 13:250 Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России 13.02.2025, 13:230 За 2024 год псковичи выпили 40 млн литров пивных напитков 13.02.2025, 13:190 Большие масленичные гуляния организуют в псковском музее 2 марта 13.02.2025, 13:140 Алексей Наумец: Переговоры Путина и Трампа — первый шаг на пути к миру
13.02.2025, 13:100 ВТБ назвал самую опасную схему мошенников в январе 13.02.2025, 13:070 Михаил Ведерников: Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение теракта 13.02.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас 13.02.2025, 13:010 Пскович искал «закладку» в лесополосе деревни Портянниково и попал под суд
13.02.2025, 12:500 В Псковской области более чем семи тысячам абонентов предстоит поверить счётчики газа 13.02.2025, 12:460 Петр Алексеенко: Начало переговоров — это шаг к прекращению военных действий 13.02.2025, 12:400 Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи — Песков 13.02.2025, 12:380 Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*
13.02.2025, 12:290 Федор Плюшкин — великий собиратель. «Разговоры о важных». ВИДЕО 13.02.2025, 12:190 Псковичам назвали семь фильмов, которые вернут веру в любовь 13.02.2025, 12:170 В Пскове упавшая в коллектор собака погибла после спасения 13.02.2025, 12:090 Александр Борисов: Если американцы выступают за мирное решение украинского конфликта, это можно только приветствовать
13.02.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО 13.02.2025, 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 февраля 13.02.2025, 11:550 Федор Плюшкин. Великий собиратель
13.02.2025, 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 13.02.2025, 11:510 Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником 13.02.2025, 11:480 Мужчине, перевозившему взрывчатку в иконах через границу в Псковской области, ужесточили наказание 13.02.2025, 11:430 «Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас
13.02.2025, 11:410 Экс-губернатор Псковской области о звонке Путина Трампу: Главный вопрос — об условиях перемирия 13.02.2025, 11:260 Зелёное имущество 13.02.2025, 11:250 Движение по временному объезду моста через реку Романовка открыли в Палкинском районе 13.02.2025, 11:210 Андрей Маковский: Сейчас рано говорить об улучшении отношений между РФ и США
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru