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Снова отменен оправдательный приговор коллегии присяжных псковского облсуда

Первым апелляционным судом общей юрисдикции Российской Федерации отменен оправдательный приговор в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство в суд 1-й инстанции.

Как установлено органами предварительного расследования, в частном доме, после распития спиртных напитков, двум спящим людям нанесено 28 смертельных ударов топором в область головы.

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Данное уголовное дело дважды рассматривалась Псковским областным судом с участием коллегии присяжных заседателей.

По инициативе государственного обвинителя оправдательный вердикт и постановленный на его основании оправдательный приговор отменены в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, в том числе со стороны самих присяжных (разглашение тайны совещательной комнаты присяжных).