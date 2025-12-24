Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вклады в ПСБ
Господин Рейтингомер
Тридцать мастеров и одна ёлка
До нового года не трогать!
Работа в «Россети Северо-Запад»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
«Лёгкая кухня»: Профитроли с кремом
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
в «СтругановЪ»
Новогодний корпоратив
выбор настойчивых
Вестник МСУ Итоги мунреформы
ПЛН-25: Вихри двадцатых
Как меняются школы
Город Рождества
Ксения Журавкова Публикаций: 28
24.12.2025 17:231 Итоги года: как Россия прожила еще один цифровой перелом 19.12.2025 17:341 Политический блогинг в России: исчез или просто сменил форму 11.12.2025 17:070 Звонок не проходит: чем новые ограничения в интернете обернутся для россиян 03.12.2025 12:532 WhatsApp* на паузе: безопасность или неудобства для миллионов? 26.11.2025 17:061 Как устроен интернет в Китае и зачем нам об этом знать Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 22.12.2025 11:161 Установлена личность водителя, обесточившего главную городскую елку Пскова 19.12.2025 11:470 Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО 18.12.2025 08:200 За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей 19.12.2025 10:231 Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове 19.12.2025 10:420 Фотофакт: Стекло офиса разбилось после ДТП на Октябрьской площади в Пскове
Блоги / Ксения Журавкова

Итоги года: как Россия прожила еще один цифровой перелом

24.12.2025 17:23|ПсковКомментариев: 1

Этот год в российском интернете прошел без громкого «выключили рубильник» – но с постоянным ощущением, что свет в комнате медленно, методично приглушают. Не резко, не сразу, а по частям: здесь замедлили, там ограничили, тут «временно отключили», а в итоге оказалось, что привычный цифровой ландшафт изменился почти до неузнаваемости.

Формально – ничего экстраординарного. Интернет вроде есть. Соцсети частично работают. Какие-то мессенджеры открываются. Но, если оглянуться и сложить все события этого года в одну линию, становится очевидно: мы живем уже в другом цифровом порядке.

 

От «привычного интернета» – к управляемой среде

За год россияне окончательно привыкли к мысли, что интернет – это больше не нейтральная среда. Он стал территорией регулирования, контроля и ручного управления.

Замедление YouTube, разговоры о «достойных аналогах», сбои в работе Google-сервисов, периодические отключения мобильного интернета в регионах, блокировки платформ – все это перестало быть экстраординарными событиями и превратилось в фон. В норму.

YouTube вроде бы есть, но смотреть его неудобно. Google-почта вроде бы работает, но «на всякий случай» люди заводят запасные адреса. Мобильный интернет вроде бы включен, но никто не удивляется, если он внезапно совсем пропадает – «на несколько часов, из соображений безопасности».

Мы весь год проверяли на прочность простую идею: можно ли жить без привычного интернета? Ответ оказался честным и неприятным – можно, но хуже. Медленнее. Дороже. Нервнее.

Блокировки как метод воспитания привычек

Отдельная глава этого года – мессенджеры. Сначала под нож пошли звонки в Telegram, затем видеозвонки в FaceTime заблокировали, потом WhatsApp* оказался «на паузе». Формулировки знакомые: безопасность, мошенники, террористы, отказ соблюдать законодательство.

Но, если отойти от официальных объяснений и посмотреть на эффект, становится ясно: речь идет не только о борьбе с угрозами. Речь идет о перенаправлении пользователей.

Людей не просто ограничивают – их постепенно подталкивают в «правильные» сервисы. В Max. В «белый список». В экосистему, где все работает «как надо», но по установленным правилам.

Проблема в том, что этот переход – не добровольный и не равный. Родительские чаты уже переехали без альтернатив. Госструктуры – тоже. Малый бизнес вынужден осваивать новые площадки, потому что старые перестают работать стабильно. А пожилые люди просто теряются: видеозвонок внуку вдруг становится сложной задачей с инструкцией на несколько этапов.

Интернет как инфраструктура, а не развлечение

Этот год окончательно показал: интернет – это больше не про мемы и сериалы. Это инфраструктура повседневной жизни. Через него работают самозанятые, записывают клиентов мастера, договариваются о доставке, решают бытовые вопросы, связываются с родственниками в других городах.

Когда что-то «временно не работает», это не абстрактная проблема. Это сорванные записи, потерянные заказы, несостоявшиеся звонки, тревога и чувство беспомощности.

Именно поэтому каждый новый запрет или ограничение воспринимается все болезненнее. Люди устали подстраиваться. Устали учиться «на всякий случай» пользоваться пятью разными приложениями. Устали жить в режиме цифровой неопределенности.

Китай как зеркало, а не экзотика

Разговор об интернете в Китае в этом году тоже оказался не экскурсионным. Он был про нас. Про модель, где интернет – это экосистема, выстроенная сверху. Где государство задает рамки, тон и допустимые маршруты. И где альтернативы существуют ровно до тех пор, пока не мешают общей конструкции.

Оказалось, что не обязательно запрещать все напрямую, достаточно создать условия, при которых «правильные» платформы работают стабильно и удобно, а все остальные – с перебоями, ограничениями и постоянным ощущением временности.

Многие элементы такой модели в России уже не выглядят фантастикой. Белые списки приложений, национальные платформы, постепенная деградация «чужих» сервисов, аргументы про безопасность и суверенитет – все это мы уже видели, просто по отдельности. В этом году эти элементы начали складываться в общую картину.

Вопрос «готовы ли мы к такому интернету» перестал быть абстрактным рассуждением на тему будущего. Он стал практическим и бытовым. Это будет интернет, где привычка важнее выбора, где удобство подменяет свободу, где альтернативы формально есть, но фактически неравны.

Российские  пользователи за этот год превратились в уставших, адаптивных и все чаще принимающих новые ограничения не как исключение, а как очередную версию нормы.

Max: мессенджер без выбора

Если этот год чему-то и научил, так это тому, что в цифровом пространстве в России все чаще не «появляется альтернатива», а обозначается направление движения. История с мессенджером Max – как раз из этой серии.

Формально Max – это ответ на запрос времени. Национальный продукт, отечественная платформа, попытка создать собственный центр коммуникаций. Его подают как удобный, современный сервис, который должен заменить сразу все: переписку, звонки, рабочие чаты, взаимодействие с государством. В теории – логично. В стране, где иностранные сервисы регулярно попадают под ограничения, идея «своего» мессенджера выглядит даже прагматично.

Но на практике Max пока выглядит не столько как выбор, сколько как назначение. В него массово переводят россиян. Не потому что он удобнее или функциональнее, а потому что «так теперь надо». Альтернативы вроде бы остаются, но именно Max оказывается во всех белых списках, именно он гарантированно работает при сбоях мобильного интернета, именно туда по умолчанию уходит все официальное общение.

И здесь начинается главный разговор – не про интерфейсы и не про скорость доставки сообщений. Max с самого начала честно заявляет о сборе данных: IP-адреса, список контактов, время активности, техническая информация о пользователе. Это не секрет и не утечка – это прописано в правилах. Эти данные могут передаваться третьим лицам, включая государственные органы. Формально – в рамках закона. Фактически – это принципиально иная модель приватности по сравнению с тем, к чему привыкли пользователи в международных мессенджерах.

Для цифрово подкованных людей это повод для дискуссии. Для миллионов обычных россиян – просто новая реальность, в которую их аккуратно, но настойчиво перемещают. Max в этой конструкции становится не просто приложением. Он становится точкой входа в новый интернет – более управляемый, более предсказуемый для регулятора и гораздо менее гибкий для пользователя.

И, пожалуй, самое показательное в этой истории – отсутствие публичного диалога. Нас не спрашивают, хотим ли мы такого мессенджера. Нам просто показывают, каким он будет, и постепенно убирают альтернативы. Без резких запретов, без громких заявлений. Шаг за шагом.

Это не про то, хороший Max или плохой. Это про то, что в 2025 году в России цифровые сервисы все чаще перестают быть выбором – и все чаще становятся частью обязательной инфраструктуры.

Вместо вывода

Если попытаться сформулировать главный итог года, он будет простым и тревожным: российский интернет перестал быть свободным пространством по умолчанию. Теперь это среда с правилами, условиями и ограничениями, которые могут меняться в любой момент.

Люди к этому приспосабливаются – потому что, когда нет выбора, в конечном итоге все всегда приспосабливаются. Но усталость накапливается. И каждый новый запрет уже не вызывает шока – только тяжелый вздох и вопрос: «А дальше что?»

Этот год не стал финалом. Он стал очередной ступенью. И, похоже, самой опасной в нем была не блокировка очередного сервиса, а то, как быстро мы начали считать это нормой.

Ксения Журавкова

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Теги: #интернет #соцсети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 167 человек
24.12.2025, 19:200 Квалификационная коллегия судей объявила вакансию председателя Псковского городского суда 24.12.2025, 19:000 Фотофакт: В псковском парке у церкви Василия Великого строят вертеп  24.12.2025, 18:350 Рынок сбережений в 2025 году вырос на 15% 24.12.2025, 18:200 В Изборске вышел зимний выпуск музейной газеты: анонсы выставок, праздничная афиша и новости
24.12.2025, 18:080 ВТБ оценил, кто чаще пользуется самозапретами на кредиты 24.12.2025, 18:000 «Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров об итогах года для Островского округа 24.12.2025, 17:520 Без снега не грустим 24.12.2025, 17:500 Приставы взыскали долг с великолучанина за наезд на инспектора ППС 
24.12.2025, 17:400 «Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона. ВИДЕО 24.12.2025, 17:380 Делегация международной организации «Спасём детей» встретилась с псковским омбудсменом 24.12.2025, 17:310 Андрей Беляев и Александр Терентьев поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 102-летием 24.12.2025, 17:231 Итоги года: как Россия прожила еще один цифровой перелом
24.12.2025, 17:220 МТС стала лидером цифровой безопасности для жителей Псковской области 24.12.2025, 17:200 В России не планируют продлевать мораторий на штрафы застройщикам 24.12.2025, 17:160 Псков накануне Рождества. ИНФОГРАФИКА 24.12.2025, 17:020 «Круглый стол»: Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области. ВИДЕО
24.12.2025, 17:010 Водитель автомобиля Niva сбил пенсионерку в Великих Луках 24.12.2025, 16:580 Пени спишут псковичам при оплате долгов за вывоз ТКО до 29 декабря 24.12.2025, 16:500 Правительство РФ расширило список жизненно необходимых лекарств 24.12.2025, 16:410 Фотофакт: Елочный тоннель появился в Пскове
24.12.2025, 16:390 Конкурс «Псковские каникулы» запустят в областном центре 24.12.2025, 16:280 Опубликован график работы псковских поликлиник в новогодние праздники 24.12.2025, 16:190 «ТОС – это не только скамейки»: локальный бренд развивают в Красногородском округе 24.12.2025, 16:100 Юбилейный концерт заслуженной артистки РФ Натальи Александровой пройдет в Пскове
24.12.2025, 16:080 Стоит ли опасаться «ёлочных клещей», разъяснили эксперты 24.12.2025, 16:060 «Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах. ВИДЕО 24.12.2025, 15:570 В Пскове появилась новая служба доставки 24.12.2025, 15:470 О судьбе долгостроя на берегу Великой в Пскове рассказал Михаил Ведерников
24.12.2025, 15:460 Валерия Фомина: Стояла задача бесшовного перехода на одноуровневую модель МСУ 24.12.2025, 15:440 Третий рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда» стартует в Пскове 27 декабря 24.12.2025, 15:410 Авария у подземного перехода будет полностью устранена к весне — Андрей Беляев 24.12.2025, 15:322 Конец фильмов
24.12.2025, 15:270 Более 150 водителей проверили на наличие долгов в ходе рейда в Пскове 24.12.2025, 15:250 Михаил Ведерников об объединении больниц: Я абсолютно уверен в правильности этой реформы 24.12.2025, 15:220 Основные причины ослабления иммунитета назвали псковичам врачи 24.12.2025, 15:210 Ольга Потапова рассказала о ходе муниципальной реформы в Палкинском округе
24.12.2025, 15:180 От Калининграда до Красноярского края: «Михайловское» готовит масштабную выставочную программу-2026 24.12.2025, 15:122 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Громко плачет возле речки Таня… 24.12.2025, 15:110 Стали известны новые цены на проездные билеты в псковских автобусах 24.12.2025, 15:030 Начинается видеотрансляция круглого стола «Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области»
24.12.2025, 14:550 «Не пролез»: в Пскове возле Рыбницкой башни иномарки не поделили дорогу 24.12.2025, 14:530 Локнянский округ стал лидером в рейтинге муниципалитетов Псковской области 24.12.2025, 14:450 Александр Седунов: «Профессионалитет» максимально приближает СПО к запросам экономики 24.12.2025, 14:400 Первый запах хвои: работа псковских елочных базаров. ФОТОРЕПОРТАЖ 
24.12.2025, 14:370 «Закладчицу» осудили на 5 лет в Пскове 24.12.2025, 14:370 Андрей Беляев о ремонте дорог: За лимиты 2026 года уже выполнили работы на 81 млн рублей  24.12.2025, 14:280 В Псковской области впервые определили лучших специалистов по закупкам 24.12.2025, 14:120 Ребенка сбили на улице Яна Райниса в Пскове
24.12.2025, 14:120 «Уютный сквер» вместо заросшего ручья: как изменился спуск от вокзала в Великих Луках 24.12.2025, 14:070 Самое время подумать о большом, надёжном и семейном автомобиле 24.12.2025, 14:041 Водитель пострадал при наезде на дорожное ограждение на улице Вокзальной в Пскове 24.12.2025, 13:590 Губернатор ответил, почему в Псковской области ограничения интернета сильнее, чем в Москве
24.12.2025, 13:560 Проект о расширении «Семейной ипотеки» на «вторичку» могут внести в Госдуму весной  24.12.2025, 13:500 «Безнаказанно стоять под елкой нельзя!»: «Ладу» эвакуировали на улице Байкова в Пскове 24.12.2025, 13:460 Михаил Ведерников о смене министра образования Псковской области: Нам нужен результат 24.12.2025, 13:400 Какие гаджеты нельзя оставлять в машине зимой, рассказали псковичам
24.12.2025, 13:370 До +4 градусов прогнозируют в Псковской области 25 декабря 24.12.2025, 13:300 Псковский губернатор ответил, что будет с ушедшими на сокращенную рабочую неделю предприятиями 24.12.2025, 13:260 Псковичей приглашают на тематическую экскурсию к юбилею Фан-дер-Флита 24.12.2025, 13:200 Подведены итоги фотоконкурса «Покажи свой Псков» в честь обновления сайта ПЛН
24.12.2025, 13:201 Михаил Ведерников о срыве ремонтов школ: Уже давно это бич времени 24.12.2025, 13:150 Александр Гончаренко о работе Псковской городской Думы и деятельности депутатов 24.12.2025, 13:140 Женщину осудили за жестокое убийство, совершенное в Пскове в 90-х 24.12.2025, 13:110 В Великолукском округе выявлен карьер для незаконной добыче песка
24.12.2025, 13:090 Михаил Ведерников о 2025 годе: Приходилось принимать большое количество сложных решений 24.12.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Михаилом Ведерниковым 24.12.2025, 13:030 В Пскове мужчина лишился свободы на три года условно за покупку наркотиков 24.12.2025, 12:570 «Обратный отсчет»: Итоги работы Псковской городской Думы в 2025 году. ВИДЕО
24.12.2025, 12:470 Демисезонный костюм получила юная печерянка от начальника псковского УФСИН  24.12.2025, 12:442 Студентов будут судить в Пскове за попытку обокрасть магазин   24.12.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Гончаренко 24.12.2025, 12:250 ПЛН запускает викторину для читателей в преддверии обновления сайта
24.12.2025, 12:230 Россиянка четыре года получала детские пособия на несуществующего ребёнка 24.12.2025, 12:210 2025-й в онлайн-покупках: миллионы заказов, тысячи сэкономленных лет и миллиарды бонусов Спасибо 24.12.2025, 12:170 Суды допустили ошибку по делу о квартире Долиной 24.12.2025, 12:101 Компания бывшего псковского губернатора Михаила Кузнецова построила крупнейший порт в Усть-Луге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru