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Блоги / Юрий Моисеенко

Ужасы нашего городка

16.12.2019 17:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В эфире – очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Диванная политика», а у микрофона ее автор и ведущий - журналист Юрий Моисеенко. Сегодня мы продолжим серию аналитических заметок под общей рубрикой «Что год грядущий нам готовит…», но сначала - пара слов по поводу актуальной федеральной повестки.

Тараканья диета

Вы будете смеяться, но на минувшей неделе регион отметился оригинальным рецептом рыбьих котлет с добавлением тараканов, которые, как уверяют в соцсетях, подают на ужин в Псковской инфекционной больнице.

Фото этого блюда рассерженная мамочка уже разместила в группе «Жесть по-псковски», собрав кучу ядовитых комментариев в адрес чиновников, которые отвечают за организацию регионального здравоохранения. На наш взгляд во всей этой истории есть только один положительный момент: когда речь пойдет об экзотической кухне, где принято употреблять сушеных кузнечиков или червячков, фаршированных творогом, скобари тоже смогут вставить свое лыко в строку и поделиться секретами протеиновой диеты.

Попали в общероссийское теле-меню и кадры, снятые неизвестным оператором в коридорах Великолукской районной больницы – они сейчас гуляют по Ютубу.

Убеждены, что ее персонал, горит на работе, каждый день, спасая жизни ни в чем не повинных сограждан, но кто спасет само здание, потому что, честное слово, страшнее было разве что при немцах – томографы за миллионы закупаем, а на банальную штукатурку денег не хватает! В этой связи возникает вполне логичный вопрос: в какой стране руководит здравоохранением г-жа Скворцова, которая третьего дни на голубом глазу уверяла россиян, что наша медицина - лучшая в мире? Поверить ей на слово мешает состояние здравоохранения в Псковской области. Или, может быть, только скобари такие везучие?

«На язык ко мне просится» и фиаско лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга на прошедшем съезде партии. С разницей в 29 голосов (40 против 69) депутат Псковского областного Собрания уступил экологу из Питера Николаю Рыбакову, который знаком широкой российской аудитории по участию в теле-шоу г-жи Скабеевой. Новый лидер партии любителей «антоновки» уже раздает авансы, заявляя, что сделает всё от него возможное, чтобы двигать демократические идеи в жизнь. Как говорится, Бог в помощь, однако наши диванные эксперты вангуют: теперь шансы «Яблока» стать полновесной парламентской партией практически сведены к нулю.

Не сомневаюсь, что поражение Льва Марковича кого-то порадует, но только не нас, сидящих на продавленном диване.

В случае победы г-на Шлосберга псковичи могли бы с полным основанием свысока посматривать на соседей-новгородцев, не говоря уже о том, чтобы поплевывать на тех же самых москвичей: типа, а наш-то все равно первый. Полагаем, что предчувствие этого позора и заставило столичных аппаратчиков нажать на тормоза, сделав ставку на совершенно невнятную и политически аморфную фигуру бывшего помощника г-жи Слабуновой, прежнего председателя партии. До нашего пассионария г-ну Рыбакову пихать и пихать, как медному котелку до ржавчины. Если же отбросить шутки в сторону, то поражение Льва Шлосберга в очередной раз заставило задаваться вопросом: что ждет партию, построенную по патерналистскому принципу (при этом сами яблочники позиционируют ее как супердемократическую)? Согласно законам жанра, не может ее новый, креативный лидер быть ярче, чем стареющий вождь. Впрочем, это еще не конец истории. Возможно, что на этот случай у г-на Шлосберга есть план «б», и мы скоро узнаем его во всех подробностях.

Подсчитали - прослезились

В предыдущих декабрьских выпусках мы уже толковали, по поводу повышения цен и тарифов. Однако, этот список оказался настолько длинным, что отпущенного нам эфирного времени до конца года может и не хватить. Тем более, что растут не только федеральные налоги, но и цены на местах. Например, на днях нам сообщили, что с 1 февраля стоимость проезда в городских автобусах увеличится на два рубля. При этом какого-то внятного обоснования решения не последовало, что говорит, на наш диванный взгляд, о степени уважения к жителям областной столицы – не возмущается народ относительно разгромленных улиц, погруженных во тьму египетскую, и эту горькую пилюлю проглотит - не подавится. Также в 2020-м в очередной раз подрастут тарифы на электроэнергию. Как тут не вспомнить благостные времена развитого социализма, когда за киловатт часа в «лампочке Ильича» десятилетиями платили по 4 копейки и ничего - выживала отрасль.

И совсем убила нашу диванную партию новость о том, что повышается стоимость похода в баню – с Нового года билет в самую простую народную, без вывертов и бассейнов, «лошадиную» баню по выходным дням будет стоить 230 рублей. Дожили!

Гигиеническая процедура сравнялась со стоимостью бутылки водки - даже в страшном сне работяги не могли себе такого представить. Тем не менее, теперь новая капиталистическая сказка наконец-то стала суровой реальностью. Не исключено, что какой-нибудь персонаж, который тырит из закромов родины по миллиону в сутки, посещает навороченные заведения, где после парной клиент погружается сначала в бочку с молоком, а потом в бассейн с молодым крымским вином, сможет позволить купить билет стоимостью в одну бутылку водяры. Однако таких подпольных миллиардеров в Пскове, кажется, нет.

Спрашивается: за какие грехи в глухой российской провинции решили эту простую гигиеническую манипуляцию извести окончательно. Как это уже сделали со стоматологией, приравняв лечение банального кариеса к косметологической процедуре. При этом нас с недетской непосредственностью пытаются уверить, что на социальные нужды денег в городе нет. Ну как же так? Поскребите по сусекам, пометите по амбарам, и мы уверены - средства найдутся. А для начала разберитесь в закупках. Третьего дни один из наших диванных аналитиков обратил внимание вот на какой, очень любопытный момент. Есть в Пскове такая территория, которая в городских бумагах называется «парк Куопио». Иначе говоря – Финский парк. Так вот его надо убирать от мусора, который оставляют там гуляющие скобари. У нас сейчас всё идет через конкурс (и уборка в том числе), поэтому фирме, которая выиграет торги на 2020-й год, необходимо будет вывезти согласно техническому заданию (внимание!) 2 (две) тысячи 275 тонн мусора по цене за 3,4 миллиона рублей за общую массу.

Наш диванный эксперт тщательно изучил проблему и установил, что этот вес соответствует объему в 3,5 тысячи кубометров, то есть примерно по 6 тонн (10 кубометров) за день, а это, между прочим, полный кузов самосвала КаМАЗ.

Как убеждены наши городские чиновники, праздно болтающиеся по берегам Псковы граждане зимой и летом, осенью и весной должны накидать в урны по шесть (!) тонн ежедневно окурков, бутылок из-под лимонада и пива, яблочных огрызков, банановой кожуры, конфетных фантиков, палочек от чупа-чупсов, коробок от пиццы, пластиковых стаканчиков, ложечек и вилочек. Всего за год - 50 железнодорожных вагонов, то есть по вагону в неделю. При этом, как заметил наш коллега, по документам других закупок на 2020 год, в остальных парках и скверах центральной части Пскова горожане почему-то будут мусорить в четыре раза меньше. Тот, кто первый раз замужем, разведет руками и скажет, что народ у нас невоспитанный и гадит, где попало. Однако некоторые народные избранники, которых мы привлекли в качестве экспертов, прямо сказали: ларчик открывается просто, и причина в том, что тарифы на вывоз мусора в данном конкретном случае имеют средне-потолочное значение, потому что есть персонажи, которые очень сильно хотят «попилить». Если тариф уменьшить до разумных пределов, то и деньги в городской казне найдутся! Можно также поменять руководство банно-прачечной богодельни «Напрасный труд», пригласив вменяемого менеджера, и тогда не надо будет каждый раз, когда лень думать, жаловаться на нехватку средств и просить у депутатов разрешения в очередной раз залезть в карман к ближнему своему.

Есть и еще один вопрос к местному начальству: почему до сих пор в той же «лошадиной» бане не принимают оплату по карточке – только наличкой.

Сейчас даже на рынках, где торгуют частники, применяется это новшество. На оплату через карточку перешел даже проблемный «Псковпассажиравтотранс». Что мешает городской «кузнице чистоты и гигиены» сделать шаг в будущее? Или не для вас писаны законы Российской Федерации, которые предписывали государственным и муниципальным предприятиям перейти на «безналичку» еще Бог знает когда? Не понятно и то, почему депутаты до сих пор не поставили этот вопрос ребром или им тоже не жалко денег своих избирателей? Эй, коммунисты, эсеры и прочие скрепоносные господа народные избранники, вас выбирали в городскую думу, чтобы вы думали о благе народном, а не для того, чтобы послушно поднимать руку, поддерживая любую чиновную блажь? Дайте знать, на чьей вы стороне, тем более что выборы уже не за горами.

Под корень солнца русской поэзии

Есть и еще одно происшествие, которое потрясло нашу диванную братию до глубины души: в Святогорском Свято-Успенском монастыре незаконно, по распоряжению теперь уже бывшего настоятеля Макария были вырублены деревья на холме, где расположены и сам храм, и могила Александра Пушкина. Теперь эта горушка выглядит, как голова новобранца, забритого в нашу «непобедимую и легендарную».

Источник: группа «Подслушано Пушкинские Горы», ВКонтакте

Как следует из официальных объяснений, два года назад областной комитет по охране объектов культурного наследия предписал руководству обители, относящейся к Великолукской епархии, убрать несколько аварийных деревьев. Тогда их почему-то не тронули. Однако во время недавнего октябрьского урагана сухостой повалился. И тут по совершенно непонятным причинам руководство монастыря, вопреки предписанию ведомства, приняло неожиданное решение: без всякого согласования спилить здоровые деревья, которые укрепляли холм. Как следствие, обезобразился склон, возникла опасность оползня. Это стало неожиданностью и для Пушкинского музея-заповедника. Надо отдать должное руководству епархии: Макарий был оперативно освобожден от своей должности, назначен новый наместник и теперь уже ему придется экстренно решать не только проблемы со склоном, но и в кратчайшие сроки погасить накопившиеся штрафы. Кроме того, обители предписано убрать церковный магазин из алтаря и придела Успенского собора, исправить ситуацию с неисполнением предписаний комитета по охране объектов культурного наследия 2016 и в 2019 годов, а также начать разработку плана реставрации и реконструкции Святогорского монастыря. Причем, как мы поняли из недавнего выступления митрополита Тихона, все работы будут произведены за счет монастыря. Таковы суровые реалии нашей пост-коммунистической действительности. И вот тут у нас возникают вопросы… Если бы о чем-то подобном узнал легендарный хранитель Пушкиногорья Семен Степанович Гейченко, то (уверен!) он лично бы дежурил по ночам, чтобы не допустить преступной вырубки. Сам бы лег под топор, но не допустил. А где в это время находился нынешний директор музея г-н Василевич?

Не надо отвечать за Макария, расскажите, пожалуйста, как на духу, как всё произошло, чтобы представить полную картину преступления. Хочется также обратиться к природоохранной прокуратуру с просьбой дать правовую оценку случившемуся, подпадают ли действия обители, если не под уголовную, то под административную статью? И если «да», то почему до сих пор нет дела? Насколько нам известно, «любая вырубка, осуществляемая без специального разрешения, считается нарушением законодательства и грозит штрафом. Для физлица - до 4,5 тысяч, для уполномоченного лица – до 40 тысяч рублей, а для организации (какой является монастырь) до 300 тысяч». В отдельную категорию попадают люди, которые вырубают деревья на участке, граничащем с заповедником. И тут в зависимости от ущерба может быть назначен штраф за срубленное дерево в сумме до 50 000 рублей. Мы, понятно, не звери и не собираемся брать на себя чужие обязанности, но спросить у прокурорских работников об их дальнейших действиях право-то имеем. И наконец… Почему безмолвствует наша широчайшая литературная общественность? Как приезжать на халяву на Пушкинский праздник поэзии, чтобы потрындеть о пользе просвещения – это, конечно, мы могём, а вот высказать со всей своей литературной мощью (мы то им и в подметки не годимся) по поводу случившегося - наше дело сторона? Забились местные и столичные витии в свои литературные норки, впав в зимнюю спячку – не слышно их и не видно. Хочется спросить и отечественных нуворишей, которые минувшей осенью собрали за неделю 70 млн евро для спасения утонувшей Венеции… Ребята, вам реально по барабану всё, что происходит в стране? Не приведи Господь, если исторический холм тоже «поплывет», храм скособочится и начнет рассыпаться, вы готовы помочь сохранить историческое наследие или опять придется звать безответных волонтеров: типа, помогите, люди добрые, кто чем может. И последнее, как стало известно нашей диванной партии из неофициальных, но весьма достоверных источников, в городскую управу уже поступил заказ на «раскрытие» храма, который расположен возле «Ольгинской» гостиницы в областном центре. Это значит, что вокруг тоже будут пилить деревья?

На этом мы пока ставим точку. Пытался разобраться в тонкостях ландшафтного дизайна ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Однако, если вас не устраивают наши ответы на ваши риторические вопросы и вы по-прежнему огорчены неправдами бытия, то аптека за углом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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