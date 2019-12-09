Общество

Услуги муниципальных бань Пскова подорожают на 13,4%

Услуги муниципальных бань Пскова подорожают на 13,4%. Соответствующее повышение тарифов на услуги, оказываемые банями МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат», заложено в проекте решения Псковской городской Думы, опубликованном на официальном сайте города.

За помывку в общем отделении (1 час 30 мин.) в рабочие дни их предлагается увеличить со 160 до 180 рублей, в выходные и праздничные дни - с 210 до 240 рублей. Таким образом, общий рост размера платы за услуги бань составит 13,4%, в абсолютном эквиваленте в рабочие дни 20 рублей, в выходные - 30 рублей.

При этом проект предусматривает сохранение стоимости помывки для пенсионеров в размере 100 рублей в бане №1 по ул. Советской и тарифа на помывку льготной категории граждан, проживающих в домах без централизованного водоснабжения в размере 10 рублей. Также предлагается сохранить помывку детей до 7 лет бесплатно. Таким образом, сохранятся льготы для определенных категорий граждан и право выбора посещения бани в рабочие дни или выходные.

В бане №3, расположенной по ул. Боровая, 26, взамен невостребованной услуги «Разовое пользование бассейном – 550 рублей» предлагается ввести дополнительный тариф на помывку в выходной день с бассейном в размере 280 рублей.

В отделении располагается бассейн в виде чаши объемом 7,41 м3. Тарифы на холодную и горячую воду растут ежегодно, убытки бани за 2018 год составили 822 тыс. рублей. Согласно расчета, обслуживание бассейна в день обходится в размере 850 рублей 83 копейки. Разовое пользование бассейном в настоящее время составляет 550 рублей. Выкуп бассейна для одного-двух человек обходится дорого и многие отказываются от данной услуги.

Введение нового тарифа на помывку (с использованием бассейна) в выходной день в размере 280 рублей позволит посетителям воспользоваться данной услугой, а предприятию покрыть расходы по содержанию и обслуживанию бассейна. Посетители, которые не пользуются бассейном, могут приобрести билет на помывку без бассейна по тарифу 240 рублей.

При повышении тарифов в банях с декабря 2019 года в среднем на 13,4% по всем баням убытки от продажи банных услуг составят 2 млн 482,1 тыс. рублей. Учитывая, что предприятие получает дополнительные доходы от сдачи свободных помещений в аренду, ожидаемые убытки бань по итогам текущего года уменьшатся до 1 млн 028,1 тыс. рублей.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год убытки от продажи банных услуг составили 3 млн 397,8 тыс. рублей. Чистые убытки предприятия за 2018 год - 4 млн 587 тыс. рублей.

Напомним также, что с 2015 года тарифы на услуги бань выросли всего на 4,1%.