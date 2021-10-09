Блоги / Наталья Гвоздь

QR-вопросы: Псков ждет ответы

Вчерашний день был солнечным и теплым, но в считанные минуты он разделился резко на «до и после»: до новостей о введении QR-кодах и после них.

Сразу оговорюсь: я никого не призываю не вакцинироваться или вакцинироваться, я не оцениваю действия властей негативно или позитивно. Я не подвергаю сомнению тот факт, что ситуация с ковидом ухудшается и врачи делают, что могут, сбиваясь с ног.

Я принимаю факт случившегося как данность: власть приняла решение о введении QR-кодов. Но все же думаю, что, как и другие псковичи, имею право задать несколько вопросов, которые требуют незамедлительного ответа от тех, кто обновил правила игры. Эти вопросы - выжимка из того, о чем спрашивают жители региона в соцсетях.

Каюсь, я не включила в этот перечень вопросы о соответствии требований администрации области и местного Роспотребнадзора Конституции РФ, однако в потенциале они тоже имеют место быть. Исключила я и вопросы чисто риторические. Никому не нужен хайп, но всем нужна правда.

1. Какой процент привитых жителей Пскова и Псковской области болеет после вакцинации и в какой форме?

2. Как быть в ситуации с QR-кодами тем, у кого есть официальный медотвод?

3. Что делать кормящим матерям? Медотвод не дают, но прививку им делать нельзя.

5. Большой процент населения Пскова и области - военные и силовики. Все они вакцинированы, но QR-кодов у них нет. Что предпринимать этим категориям граждан?

6. Как быть пенсионерам, у которых сделаны прививки, но они пользуются кнопочным телефоном, не зарегистрированы на Госулугах и не имеют возможности получить QR-код?

7. Если у гражданина есть на руках справка о вакцинации с неистекшим сроком - можно ли предъявлять ее при посещении театров, фитнеса, кафе и т.д.?

8. Планируется ли внесение данных о тех, кто был вакцинирован в мае-июне этого года, на портал Госуслуги? Если да, то надо ли псковичам куда-то обращаться для того, чтобы сведения о них были учтены?

9. Человек с прививкой может заболеть и быть переносчиком вируса даже до истечения срока действия прививки - почему в качестве «пропуска» был выбран именно QR-код, а не «свежий» тест ПЦР, который является наиболее информативным показателем отсутствия заболевания?

10. Почему дистанционку отменили, а дополнительное образование по-прежнему под запретом? В классах сидит по 30 человек, а на занятиях рисованием – 10. Где опаснее?

11. Какова результативность недели дистанционного обучения? Снизилось ли количество детей, заболевших COVID? Каким образом организован контроль за заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди населения области младше 18 лет?

12. Планируется ли оказание каких-либо мер поддержки малому бизнесу (рестораторы, фитнес), который понесет убытки из-за этих решений?

13. Компенсируют ли бизнесу расходы на приобретение приборов для считывания кодов у населения?

14. Вакцинировались ли первые лица региональной власти? Каков процент вакцинации в органах городской и областной власти среди простых специалистов и должностных лиц?

По сути, ответы на эти вопросы - не только отличный инфоповод для десятка комментариев, но и повод для создания поправок к поправкам.

С благодарностью за ответы - Наталья Гвоздь.