Общество

Непривитых студентов с тестом на антитела к COVID-19 начнут пускать в ПсковГУ

Непривитые от коронавируса студенты смогут посещать занятия в Псковском государственном университете при предъявлении медицинского сертификата с положительным результатом теста на антитела к COVID-19. Об этом говорится в приказе вуза, опубликованном в телеграм-канале «Будка Барса».

Согласно документу, в приказ от 10 января «Об особенностях организации обучения по программам высшего образования и пропускного режима на период действия ограничительных мероприятий на территории Псковской области» вносятся изменения. Теперь студенты смогут посещать занятия очно при предъявлении «медицинского сертификата, содержащего сведения о положительных результатах теста на антитела к возбудителю новой коронавирусной инфекции, в электронном или распечатанном виде».

Приказ подписала врио ректора О. А. Серова.

Напомним, Псковский государственный университет перешел на пропускной режим с предъявлением QR-кода. Позже непривитых студентов ПсковГУ предупреждали о блокировке электронных пропусков.