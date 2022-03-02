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Общество

Непривитых студентов с тестом на антитела к COVID-19 начнут пускать в ПсковГУ

03.03.2022 09:02|ПсковКомментариев: 6

Непривитые от коронавируса студенты смогут посещать занятия в Псковском государственном университете при предъявлении медицинского сертификата с положительным результатом теста на антитела к COVID-19. Об этом говорится в приказе вуза, опубликованном в телеграм-канале «Будка Барса». 

Согласно документу, в приказ от 10 января «Об особенностях организации обучения по программам высшего образования и пропускного режима на период действия ограничительных мероприятий на территории Псковской области» вносятся изменения. Теперь студенты смогут посещать занятия очно при предъявлении «медицинского сертификата, содержащего сведения о положительных результатах теста на антитела к возбудителю новой коронавирусной инфекции, в электронном или распечатанном виде».

Приказ подписала врио ректора О. А. Серова. 

Напомним, Псковский государственный университет перешел на пропускной режим с предъявлением QR-кода. Позже непривитых студентов ПсковГУ предупреждали о блокировке электронных пропусков.

Теги: #ПсковГУ #студенты #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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