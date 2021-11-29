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Прощай, немытый Псков

Михаил Юрьевич в позапрошлом веке сильно обидел многих сограждан своей репликой о «немытой России». Узнай он, какую бурю негодования спустя 180 лет вызвала в псковских соцсетях новость о том, что система QR-кодов в период новогодних праздников будет расширена на бани и сауны, - наверняка порадовался бы. Страна-то как изменилась: похорошела, посвежела и так намылась - аж скрипит. Ни тебе «голубых мундиров», ни «преданного народа».

Ничего удивительного, что в предчувствии «Иронии судьбы» и заливной рыбы псковичи восприняли очередные COVID-ужесточения как удар по святому. Неужели аккурат накануне новогодних праздников зловредный вирус добрался до святая святых дезинфекции - парной? Видимо, на вениках как-то передислоцировался в ожидании корпоративов и вечеринок. Горожане так и считали кодовый подтекст: чиновники предусмотрительно подготовились к ситуации, когда народ, не имея возможности поплясать вокруг елки в закусочных, ринется в помывочные. Восполнять, так сказать, недополученные хлеб и зрелища.

И вдруг оказалось, что в баню некоторые псковичи ходят не только ради общения, но и по прямому назначению: просто помыться. Потому что у них нет горячей воды. Потому что в принципе ванной нет. Бывает такое, если живет человек в частном секторе или в старом аварийном фонде. И что же получается - 19 декабря ему надо намыться на три недели вперед? Маловато, понимаешь... Маловато будет!

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Первый шок сменился деятельностным оживлением: псковичи бросились обсуждать обходные маневры. Поклонники старины и ЗОЖ принялись нахваливать моржевание, советуя любителям баньки присмотреться к водам Великой или Псковы. Фанаты песни «Друг всегда меня сможет выручить» рекомендовали бедолагам отправляться с мыльно-рыльным набором прямиком к знакомым: те, мол, спят и видят, когда к ним заявится такой вот, с мочалкой. А хохмачи еще и моделировали ситуацию, которая наверняка позабавила бы Шекспира или Мольера: муж пошел мыться к соседке, а жена - к соседу. Там и встретились.

Реалисты посоветовали привиться. Однако, даже если пскович запарится и побежит на укол сразу же, в понедельник 29 ноября, он не успеет завершить курс вакцинации вовремя, и в баню до 9 января так и не попадет. Скептики припомнили забитые автобусы и разрешение заполнять театры, филармонию и кинозалы на 70%. Люди с живым воображением представили, как власть собирается контролировать соблюдение новых требований: «в бане или сауне облавы проводить, вот зрелище-то будет!». А самые бдительные возмутились излишней мягкости нововведений: почему система QR-кодов до сих пор минует общественные туалеты?

Вот еще что интересно: когда псковские чиновники заводят разговоры о будущем псковских бань, выясняется, что туда никто не ходит, что стоят они убыточные и неприкаянные, как бельмо на глазу. Обычно это такой звоночек: скоро баню закроют. Или цены на помывку повысят. Или в концессию отдадут. Но стоит изменить угол зрения, и вдруг выясняется, что баня - потенциально опасный объект, где собирается зараз больше 40 человек. Причем «зараз» - это существительное в родительном падеже.

Допустим, ключевое слово у нас не бани, а сауны, и чиновники на самом деле решили прервать возможные цепочки заражений среди завсегдатаев злачных мест с парилкой. Но ведь этот контингент вроде итак уже привился - чего же бояться? К тому же поклонники сауны, скорее, помашут ручкой «немытой России» накануне рождественских каникул и отправятся в теплые края прямым самолетом Псков-Хургада.

Люди ищут логику. В случае с QR-кодизацией бань она, мягко говоря, неочевидна. Вот решили про обязательную вакцинацию студентов - объяснили: уровень иммунитета низкий, болеют часто. Ну ок. Про усиление контроля за масочным режимом в автобусах сообщили - понятно, люди как сельди в банке едут, дышат друг на друга. А с банями-то что не так?