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Общество

Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области

26.11.2021 12:15|ПсковКомментариев: 3

Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области с 20 декабря по 9 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проводя контрольные мероприятия, мы увидели, что, к сожалению, именно туда из общепита переехали корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. Это создает новые риски распространения заболеваемости», - сказал губернатор.

По его словам, после новогодних праздников эту меру отменят.

Кроме того, глава региона предложил увеличить наполняемость кинотеатров и театров с 50 до 70%.

Теги: #Псковская область #коронавирус #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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