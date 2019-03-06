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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: О трех соснах

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. В этот раз она посвящена совершенно, на наш взгляд, дикой истории.

В Плюсском районе в Лядской волости за три сосны двое местных жителей получили по полгода условно и штраф в 270 тысяч рублей. Древесина им понадобилась отнюдь не на растопку, а для ремонта единственной ниточки, связывающей их деревню с внешним миром, - крохотного мостика через ручей. Инициатива оказалась наказуемой…