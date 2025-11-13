«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про рыбный день

«Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней. ВИДЕО

Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации: Основной наш контингент — начинающие фермеры

В Пскове пройдут бесплатные вебинары по цифровой трансформации бизнеса

Дети из Тверской области и Петербурга приехали на «Добрый и полезный огонек» в Великие Луки