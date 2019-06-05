Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: про зону (особую экономическую)

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Счетная палата в очередной раз проверила эффективность особых экономических зон. И снова признала их неэффективными. А, стало быть, и наше «Моглино» в их числе. История признания ОЭЗ неэффективными происходит стабильно раз в год. Проверяют, признают неэффективными и … продолжают развивать. Видимо, прав был старик Фрейд, говоря, что мазохизм - это такая болезнь, которую вылечить невозможно, потому что пациент сам отказывается лечиться…