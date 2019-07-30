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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: об «успехах» импортозамещения

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Минуло 5 лет с момента введения продуктовых санкций и нашего «ответа Чемберлену» в виде запрета на импортные персики, пармезан и хамон. В патриотическом угаре граждане России ежедневно радовались, что очередная партия санкционных продуктов не смогла прорваться через границу и была безжалостно намотана на гусеницы героическим таможенником-бульдозеристом. Но что-то снова пошло не так, и концепция поменялась. В правительстве решили, что продолжать и дальше давить гусей и персики - это как-то не по понятиям. Продуктовый беспредел и тотальную аннигиляцию следует прекратить, а во главу угла поставить принципы гуманизма и заботы о гражданах. В общем, теперь все наладится, и страна скоро опять заживет. Как прежде. Только бульдозериста немножечко жалко…