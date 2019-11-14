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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Запретить Чиполлино!

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Давно в принципе не секрет, что «Чиполлино» Джанни Родари - это не только культовое произведение детской литературы, но и тонкий пример политической сатиры и троллинга власти. Но наши чиновники даже не подозревали об этом вплоть до последнего времени. Наступившее прозрение повергло некоторых в настоящий шок. Что же делать? Ведь тот Чиполлино натурально подрывает устои и моральный дух нации! Как что? Конечно же запретить!...