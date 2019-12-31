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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: об истоках русской бюрократии

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Президент в канун нового года призвал быть терпимее к нашим чиновникам. В их «базовую комплектацию» действительно входят грубость, лень и невежество. Но ругать из-за это не нужно, потому как бесполезно. Все эти качества воспитывались веками, и сегодня прочно осели в чиновничьей генетической памяти. Сам феномен пока недостаточно изучен, ученые все еще не в силах дать ему научное объяснение. Остается развести руками, смириться и успокаивать себя простой как дважды два истиной: все, что нас бесит и возмущает сегодня, веками закладывалось в чиновничий менталитет. Как познали древляне бюрократию, так их потомки с этой «иглы» и не слезают…