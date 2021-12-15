«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Уже который год построить обещают нам Северный обход...

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Если на лося не сезон, сиди дома и слушай музон...

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Мы заложники традиций, мы адепты чистоты...

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: «Винни-Пух и все-все-все»...

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Есть теперь объект культурный меж поребриком и урной...