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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Просто песня

Радиостанция «ПЛН FM (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На этот раз «поэт и правдоруб» решил спеть песню без привязки к какому-либо событию. Это просто песня.