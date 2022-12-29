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Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Я вам песенку спою про Новый год...

29.12.2022 18:00|ПсковКомментариев: 0

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнем выпуске 2022-го «поэт и правдоруб» споет вам песенку про Новый год.

Теги: #рассадин #поэт и правдоруб #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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