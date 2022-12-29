«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Я вам песенку спою про Новый год...

Утверждён бюджет Псковской области на 2023 год

Проект по созданию великолукского «Агрополиса» планируют завершить в 2023 году

Маркетолог перечислил универсальные подарки для коллег и родственников

Три дома для расселения аварийного жилья сдадут в Псковской области в 2023 году