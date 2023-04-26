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Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Снова выборы грядут - дело неизбежное

26.04.2023 14:52|ПсковКомментариев: 0

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В этом году, как, впрочем, и в предыдущих, нас ожидают выборы. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Теги: #регион60 #политика #поэт и правдоруб
Источник: Псковская Лента Новостей
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