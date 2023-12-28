«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: 23-й «суперджетом» пролетел... ВИДЕО

Медоборудование для борьбы с сахарным диабетом поступило в Псковскую область

Отборочные концерты псковского фестиваля «Добрый рок» пройдут в Твери и Петербурге

Из-за жестокости к животным в Псковской области за год завели шесть уголовных дел