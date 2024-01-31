«Поэт и правдоруб»: Что делать с энтою культурой? ВИДЕО

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Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время много событий происходит вокруг российской культуры. Этому событию и посвящена новая песня «Поэта и правдоруба».