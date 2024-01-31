Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки 1+1
2023 полититоги
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Псков кофейни и пекарни
Господин Рейтингомер
«Зенча-Псков» кто там?
«обратный отсчет» с губернатором
влиятельная сотня
Два хита псковской кухни
коронные фразы
Николай Рассадин Публикаций: 134
31.01.2024 13:280 «Поэт и правдоруб»: Что делать с энтою культурой? ВИДЕО 11.01.2024 15:101 «Поэт и правдоруб»: Вы зачем опять припёрлись, злые холода? ВИДЕО 28.12.2023 12:200 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: 23-й «суперджетом» пролетел... ВИДЕО 06.12.2023 13:290 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Вымирает потихоньку страна…ВИДЕО 30.11.2023 11:390 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Напишите мне учебник... Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:412 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора
Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб»: Что делать с энтою культурой? ВИДЕО

31.01.2024 13:28|ПсковКомментариев: 0

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время много событий происходит вокруг российской культуры. Этому событию и посвящена новая песня «Поэта и правдоруба».

Теги: #регион60 #поэт и правдоруб
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 114 человек
31.01.2024, 13:280 «Поэт и правдоруб»: Что делать с энтою культурой? ВИДЕО 31.01.2024, 13:200 Псковская область может показать один из лучших результатов по ДЭГ в России — Александр Серавин 31.01.2024, 13:190 Ветер до 15 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 1 февраля 31.01.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Серавиным
31.01.2024, 13:010 Пскович вернул сумку собутыльнику, забрав из нее 6 тысяч рублей 31.01.2024, 12:580 32-й выпуск проекта «Истфакт»: Воевода Шуйский 31.01.2024, 12:450 Социальный фонд проиндексирует социальные и страховые выплаты жителям Псковской области на 7,4% 31.01.2024, 12:350 Александр Борисов: 31 января 1942 года – этот день навсегда останется в истории Куньинского района
31.01.2024, 12:220 Растопить лед: довольны ли псковичи обработкой улиц в гололедицу 31.01.2024, 12:080 Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки 31.01.2024, 12:070 Псковским инженерам и маркетологам расскажут о новых инструментах для эффективной работы 31.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры
31.01.2024, 11:582 Общественная палата РФ и политические партии объединят усилия в наблюдении за выборами 31.01.2024, 11:501 Надеждин сдал в ЦИК документы и подписи для регистрации на выборах президента РФ 31.01.2024, 11:420 Минстрой допускает введение требований к репутации руководителей управляющих компаний 31.01.2024, 11:330 Опочанка приехала в Псков к подруге и попалась на краже еды
31.01.2024, 11:250 «Цементум» организовал совместную работу распределенной команды в облачных сервисах Яндекс 360 для бизнеса 31.01.2024, 11:171 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 31.01.2024, 11:010 Обучение общественных наблюдателей завершили в Псковской области 31.01.2024, 10:570 Центробанк назвал трендом последних месяцев персонификацию атак телефонных мошенников
31.01.2024, 10:441 «Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента 31.01.2024, 10:400 Зарплаты IТ-специалистов увеличились на 80% в 2023 году 31.01.2024, 10:380 Уголовное дело возбудили из-за повешенных собак в невельской деревне 31.01.2024, 10:370 Пустошкинские приставы с нарушениями погасили задолженность по трем исполнительным производствам
31.01.2024, 10:330 Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини 31.01.2024, 10:270 «Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры 31.01.2024, 10:130 Два автомобиля столкнулись около сквера Народовластия в Пскове 31.01.2024, 10:101 В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф»
31.01.2024, 10:000 Провал в асфальте образовался на Четырех углах в Пскове 31.01.2024, 09:500 Девятиклассникам дали советы по подготовке к итоговому собеседованию 31.01.2024, 09:400 Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Владимира Путина 31.01.2024, 09:301 Самокатчикам подготовили штрафы за создание помех пешеходам
31.01.2024, 09:150 Обивая пороги поликлиник 31.01.2024, 09:000 Игорь Иванов: ДЭГ - успешная новация, позволяющая широкому кругу лиц принять участие в избирательном процессе 31.01.2024, 08:480 Банки стали реже одобрять россиянам выдачу льготных кредитов 31.01.2024, 08:480 Заканчивается срок приема подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
31.01.2024, 08:360 100 лет назад была принята первая Конституция СССР 31.01.2024, 08:250 Минцифры сообщило о ликвидации сбоя в зоне .RU 31.01.2024, 08:110 Диетолог объяснила возможные причины тяги к сладкому и соленому 31.01.2024, 07:550 Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами
31.01.2024, 07:412 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024, 07:340 В России разработали модель летающего «каршеринга» 31.01.2024, 07:190 В европейской части страны будет очень скользко - синоптики 31.01.2024, 07:000 Ограничения для «наливаек» предложили не распространять на рестораны
30.01.2024, 22:000 В России разработают туристическую схему «Большая Волга» 30.01.2024, 21:400 В Эстонии сформировали участок для выборов президента России 30.01.2024, 21:200 Кабмин ввел временные ограничения на ввоз семян из недружественных стран 30.01.2024, 21:001 Великолучан приглашают на службу в полицию
30.01.2024, 20:400 Сувенирную продукцию для нескольких мероприятий изготовят в себежской колонии 30.01.2024, 20:200 Пять лифтов заменили в двух домах в Великих Луках 30.01.2024, 20:100 Псковские следователи подвели итоги конкурса детского рисунка «Блокада Ленинграда» 30.01.2024, 20:001 Псковский курс по духовной безопасности семьи представлен в Москве
30.01.2024, 19:510 Массовый технический сбой произошел у операторов связи в Псковской области 30.01.2024, 19:500 Итоги работы проекта «Всё для Победы!» за 2023 год подвели в Пскове 30.01.2024, 19:400 Пскович украл бутылку спиртного и угрожал сотруднику магазина ножом 30.01.2024, 19:300 Бдительные великолучане не поддались на уловки кибермошенников
30.01.2024, 19:200 Псковские росгвардейцы проводят отбор для службы в воинских частях ведомства 30.01.2024, 19:100 Пьяный мужчина угнал автомобиль в Пыталовском районе 30.01.2024, 19:000 Осужденные дали концерт в себежской колонии к 80-летию освобождения Ленинграда 30.01.2024, 18:450 Рабочее время перед выходными или праздничными днями могут сократить на час
30.01.2024, 18:270 Ольга Любимова объявила о возобновлении музейного обмена с Китаем 30.01.2024, 18:152 Почти 2 тысячи многодетных семей в Псковской области получают единое пособие 30.01.2024, 18:120 «Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!». ВИДЕО 30.01.2024, 18:010 Орден «Мать-героиня» вручил губернатор матери 11 детей в Псковской области
30.01.2024, 18:000 Псковским бизнесменам напомнили, когда следует подавать заявление на получение патента 30.01.2024, 17:500 «Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!» 30.01.2024, 17:502 Почему в Псковскую область сложно привлечь концессионеров, объяснил Сергей Грахов 30.01.2024, 17:471 Встреча с учителем физики Владимиром Чиганашкиным прошла в Псковском техническом лицее
30.01.2024, 17:430 Более 40% респондентов в СЗФО видят перспективы иранских авто в России - исследование 30.01.2024, 17:420 Псковича подозревают в незаконной продаже iРhone своей подруги 30.01.2024, 17:370 Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля 30.01.2024, 17:320 Кабмин не поддержал законопроект об отмене госпошлины за заключение брака
30.01.2024, 17:230 Профсоюзы приняли участие в открытии Года семьи в Псковской области 30.01.2024, 17:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 января 30.01.2024, 17:130 Заболеваемость ОРВИ растет в Псковской области 30.01.2024, 17:050 Запросы в Газпром, Россети и ГИБДД подготовит Владимир Кузь по итогам приёма в Штабе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru