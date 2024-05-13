«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о русском мире

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о кулинарном патриотизме

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Грызёте наше по какому праву?

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нацпроектах

С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге

Новые подробности наезда на лося под Псковом: пострадала семья из трех человек

В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными

Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот