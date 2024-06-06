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Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня-прогноз

06.06.2024 16:19|ПсковКомментариев: 0

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Сегодня «поэт и правдоруб» споет не песню по какому-то поводу, а песню-прогноз.

Теги: #поэт и правдоруб
Источник: Псковская Лента Новостей
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