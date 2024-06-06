«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня-прогноз

Пушкинский день отмечают в России 6 июня

Число заявок на регистрацию товарных знаков в РФ выросло на 30%

Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии

Товарооборот России с Евросоюзом с 2014 года сократился вчетверо