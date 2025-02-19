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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о телефонных мошенниках

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В средствах массовой информации постоянно появляется сообщения, что телефонные мошенники обманывают российских граждан. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Напомним, Николай Рассадин сам недавно столкнулся с попыткой мошенничества. Злоумышленники попытались выдать себя за начальника финансового управления администрации Пскова, заместителя главы администрации Тамару Винт, после чего с Рассадиным связались ложные органы управления и стали угрожать расправой.