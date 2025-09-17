Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове

Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью

Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области

Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня об упразднении самозанятости

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Ах, что это движется там по реке...

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Бананы россиянам есть низя!

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Страна должна быть сильной и богатой...

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: В тюрьму за анекдот

Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: В тюрьму за анекдот

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В России за анекдот можно сесть в тюрьму. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».