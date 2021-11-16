Блоги / Роман Романов

О QR-кодах и человеческом достоинстве

Ситуация с вакцинацией и куарами, конечно же, иррациональная, но язык борьбы требует аргументов. Сделаю шаг в сторону, выдыхаю и смотрю со стороны на все происходящее.

Фото: Фейсбук

Итак, государство:

- При Сталине за призывы против вакцинации в итоге следствия раскрыли бы заговоры врачей и мракобесов и расстреляли бы самых активных по всем регионам.

- При Хрущеве сослали бы, но по-тихому, без публичного клеймения агентов империализма.

- При Брежневе всех призывающих к отказу от прививок заперли бы в психушках, и решением ЦК КПСС вырубили бы Интернет как вражеский голос.

- При Горбачёве антиваксеров назвали бы «интересным феноменом», а ковид лечили бы через телевизор Кашпировским и Чумаком.

- При Ельцине из-под полы продавали бы вакцины из гуманитарной помощи и закрыли бы статистику смертности на всех демократических каналах.

- Современная Россия - как тяжко жить - вводит временные куар-коды и уговаривает привиться бесплатными вакцинами.

Закон об ограничениях для невакцинированных и куар - кодах, «цифровом концлагере» и правах человека.

- Куары вообще даже близко не циркуляр о кухаркиных детях.

- Куары не устанавливают «черту оседлости».

- Куары не лишают паспортов с пожизненной привязкой к колхозам.

- Не вводят места в транспорте или вольеры в зоопарках для чернокожих.

- Не помечают низшую расу для сжигания в газовых камерах.

- И даже не требуют целовать ботинки и вставать на колени перед вакцинированными.

Но все равно же, куар-код - цифровое клеймо! Как же наше человеческое достоинство?

- А цифровой код и «число зверя» в индивидуальных ИНН? И ведь на работу не устроится без него. Как «занумерованные» люди страдают с 2001 года!

- А где человеческое достоинство и права неплательщиков алиментов и должников, которых пробивают по базам и на самолеты не пускают?

- А если вдуматься, ведь кого-то паспортные столы тоже метят номерами в паспортах, которые тоже в электронных базах (ну, как животных пронумеровали!).

- А карантины от гриппа многие и многие годы в учебных заведениях, больницах, учреждениях и даже населенных пунктах - все это было нарушениями прав человека и унижениями достоинства? Как теперь трудно жить и свободно дышать полной грудью!

Но вакцина-то зло и неэффективна! «Большая Фарма» нас чипирует!

- 300 лет, миллионы часов исследований, научных текстов, лабораторных испытаний не самых глупых людей в течение трёхсот лет от чумы до Эболы по всему миру - конечно, не авторитет для нас, потому что мы лучше знаем. Мы и в медицинский институт поступили бы раз плюнуть, просто незачем.

- «Спутник» создан не благодаря «Большой фарме», а вопреки, «Большая» ободрала бы всех до нитки.

- «Спутник» создан не с нуля, а на известных уже и апробированных методиках, давайте и остальные прививки в топку. Сказали «А» - говорим «Б», столько лет упустили! И официально осудить предыдущие режимы всех стран за вакцинацию, пенициллин, и пироговские дискриминационные ряды!!!

- Разработчиков вакцин и врачей надо насильно изолировать от общества, ведь они же истинные садисты и мазохисты: все зная, и себя привили, и детей, и родственников (во все времена, кстати, они так делают).

Ну и о моральном достоинстве:

- вакцинатор на том свете скажет, что поверил врачам, государству, ВОЗ, ибо не специалист как минимум.

- Антиваксер скажет: я лично самый умный, понимающий ложь и честный, поэтому не молчал, а помершие, ну что помершие, это все равно виновато государство, больничные инфекции, всемирный заговор.

И я даже знаю, что должно быть дальше, как это было не раз в нашей истории: что имеем, не ценим, потерявши - плачем, схватится поп за яйца, когда Пасха пройдёт.

Роман Романов, Фейсбук